Knicks seriye bağladı

New York Knicks, evinde ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 117-85 mağlup etti.
Knicks'te Jalen Brunson 23 sayı, Karl-Anthony Towns ise 21 sayı ve 16 ribaunt ile oynadı.
Bucks'ta ise Jaime Jaquez 16 sayı, Ryan Rollins ise 14 sayı kaydetti.
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New York Knicks, evinde ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 117-85 mağlup etti.
Knicks'te Jalen Brunson 23 sayı, Karl-Anthony Towns ise 21 sayı ve 16 ribaunt ile oynadı.
Bucks'ta ise Jaime Jaquez 16 sayı, Ryan Rollins ise 14 sayı kaydetti.
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