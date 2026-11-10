Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından Adli Tıp'ın Kozinoğlu raporuna itiraz

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Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun, 2011 yılında meydana gelen şüpheli ölümüne Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu (ATK) Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporu ortaya çıkmıştı.

Raporda, Kozinoğlu'nun zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığı, ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği bilgisi yer almıştı.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırlanan rapora itiraz edeceğini ve rapordaki tespitlerin daha ayrıntılı açıklanması ve değerlendirilmesi amacıyla genel kuruldan yeniden rapor tanzimi talebinde bulunacağını duyurmuştu.

Başsavcılık, hem ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği yönündeki sonucun hem de zehirlenmeye ilişkin tıbbi delil bulunmadığı değerlendirmesinin Adli Tıp Genel Kurulu’nda ele alınmasını isteyeceğini de belirtmişti.

Başsavcılık, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun raporuna itiraz etti.

Başsavcılık, Kozinoğlu'nun cezaevinde yediği gıdaların da incelenmesini talep etti.

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