İşverene mahkemeden büyük şok: O delili kullanarak işçi çıkaran patronlar yandı

Yargıtay, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren önemli bir karara imza atarak, işçilerin özel yazışmalarının gizliliğini koruma altına aldı. Bir iş yerinde kapalı WhatsApp grubunda yapılan yazışmaların işverene sızdırılması sonucu tazminatsız şekilde işten çıkarılan satış takım liderinin açtığı davada, hukuka aykırı yollarla elde edilen delillerin haklı fesih sebebi sayılamayacağına hükmedildi.

Yazışmaları sızdırılan işçi soluğu mahkemede aldı

İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında köşesine taşıdığı olayda, bir iş yerinde satış takım lideri olarak görev yapan çalışanın, kendisi ve çalışma arkadaşlarının yer aldığı dışarıya kapalı WhatsApp grubundaki yazışmalarının haberi olmadan başka bir işçi tarafından işverene iletilmesiyle başladı. İşveren, grupta kaba ve çirkin sözler kullanıldığını ileri sürerek işçiyi tazminatsız olarak işten çıkardı. İşten çıkarılan çalışan ise yazışmaların hukuka aykırı şekilde elde edildiğini ve feshe dayanak olamayacağını belirterek yargı yoluna başvurdu. Dava dilekçesinde haksız fesih, kıdem ve ihbar tazminatlarının yanı sıra ödenmeyen fazla mesai ücretlerini de talep etti.

Yerel mahkeme ve istinaf işçiyi haklı buldu

Yerel mahkeme, söz konusu grubun genele açık olmadığını ve işverenin iddialarını yazılı bir belgeyle ispatlayamadığını tespit etti. Dinlenen tanıkların da grupta olumsuz bir yazışma olmadığını belirtmesi üzerine, mahkeme işverenin fesih kararını haksız bularak işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine karar verdi. Ayrıca tanık beyanlarının ortalaması alınarak haftalık on saatlik fazla mesai alacağı da hükme bağlandı. İşverenin karara itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, ispat yükünün işverende olduğunu ve dosyaya sunulan tek ekran görüntüsünün kime yönelik olduğunun belli olmadığını belirterek itirazı esastan reddetti.

Yargıtay'dan özel hayatın gizliliğine vurgu

Dosyayı son olarak inceleyen Yargıtay, hukuka aykırı şekilde elde edilen WhatsApp yazışmalarının işten çıkarma gerekçesi yapılamayacağını kesin bir dille karara bağladı. Gizlilik ihlaliyle ele geçirilen bu kayıtların haklı neden oluşturamayacağını belirten Yargıtay, yerel mahkemenin işçiye kıdem ve ihbar tazminatı verilmesi yönündeki kararını isabetli bularak onadı.

Fazla mesai ve tazminat hesaplamasında bozma kararı

Yargıtay, tazminat onamasının yanı sıra dosyada yer alan fazla mesai ve ücret hesaplamalarına ilişkin iki noktada bozma kararı verdi. Yüksek Mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatına esas alınacak giydirilmiş ücret eklerinin tespitinde, yerel mahkemenin geçmişteki belirli ayları dikkate almasını usule aykırı bularak, fesih tarihinden geriye doğru son bir yıllık ödemelerin aylık ortalamasının alınması gerektiğine dikkat çekti. Fazla çalışma ücreti talebi yönünden ise Yargıtay, ispat kurallarının çok sıkı uygulanması gerektiğinin altını çizdi. İşçinin imzasını taşıyan bordroların, sahteliği kanıtlanıncaya kadar kesin delil sayıldığı hatırlatılan kararda, işçinin ihtirazı kayıt koymadığı durumlarda fazla çalışmasını ancak yazılı belgeyle ispatlayabileceği vurgulandı. Somut olayda işçinin dava dilekçesinde çalışma saatlerini somutlaştırmadığı, tanık beyanlarında da fazla mesailerin sürekli değil istisnai zamanlarda yapıldığının ifade edildiği belirtildi. Bu sebeple işçinin, işverence ödenen miktardan daha fazla çalıştığını gösteren somut bir delil bulunmadığından, fazla mesai talebinin tamamen reddedilmesi gerektiği belirtilerek karar bu yönden bozuldu.

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