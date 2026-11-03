Milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini ilgilendiren emsal karar: Yargıtay o zorunluluğu resmen getirdi

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; kararda ayrıca, ev sahiplerinin istediği zaman, habersizce eve gelemeyeceği ve ziyaret saatlerinin kiracının menfaati gözetilerek planlanması gerektiği vurgulandı. Konutunu satmak isteyen ev sahipleri ile bahsi geçen süreçte mülkte ikamet etmeye devam eden kiracıları yakından ilgilendiren emsal karar Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nden geldi.

Dava süreci Mersin'de başladı

Emsal karara konu olan olay Mersin'de yaşandı. Evini satışa çıkaran bir mülk sahibi, kiracısının evi potansiyel alıcılara göstermemesi üzerine Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, taşınmaza satılık ilanı asılmasına ve evin alıcılara gösterilmesine izin verdi. Ancak kiracının karara itiraz etmesiyle dosya, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesi, dava açılmadan önce zorunlu arabuluculuk müessesesine başvurulmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını kaldırarak davanın usulden reddine hükmetti.

Mahkemeler arasındaki görüş ayrılığı Yargıtay'a taşındı

Benzer ev gösterme davalarında farklı illerdeki mahkemelerin çelişkili kararlar verdiği ortaya çıktı. Gölbaşı 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, arabulucuya başvurulmadan açılan bir davayı usulden reddederken, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi evin alıcılara gösterilmesi talebinin acele işlerden olduğunu belirterek uygulamanın zorunlu arabuluculuk kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğine karar verdi. Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi ise başka bir dosyada, evin altı ay boyunca her cumartesi günü saat 11.00 ile 13.00 arasında alıcılara gösterilmesine hükmetti. Bölge adliye mahkemeleri arasında ortaya çıkan bahsi geçen görüş ayrılıklarının giderilmesi amacıyla dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi.

Yargıtay son noktayı koydu: Arabuluculuk zorunlu

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, oy birliğiyle aldığı kararda içtihat farklılıklarını giderdi. Daire, kira ilişkisinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğuna hükmederek, evi gösterme davalarında da mahkemeden önce arabulucuya gidilmesinin kanuni bir şart olduğunu netleştirdi.

Keyfi ziyaret yasak, kiracının hakkı gözetilecek

Yüksek Mahkeme'nin kararında öne çıkan bir diğer kritik detay ise özel hayatın gizliliği oldu. Kiracının evi gösterme yükümlülüğü bulunmasının, ev sahibine dilediği saatte ve habersizce eve gelme hakkı tanımadığının altı çizildi. Ziyaretlerin mutlaka önceden planlanması ve kiracının yararının gözetilmesi gerektiği ifade edildi. Evin gösterilme sıklığı ve saatleri belirlenirken özel hayatın gizliliği, evin bulunduğu mevki, dairenin ortalama satılabilme süresi ve genel ekonomik şartlar gibi faktörlerin dikkate alınması gerektiği aktarıldı.

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