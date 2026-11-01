İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine 190 operasyon: Bin 545 tutuklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’da yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve operasyonların sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çiftçi, toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu ve emniyetin operasyonel birimlerinin yöneticilerinin katıldığını belirtti.

İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine 190 operasyon

Toplantıda suç örgütlerine yönelik operasyonların sonuçlarının, örgütlerin yapılanmalarının, faaliyet alanlarının ve suç işleme yöntemlerinin değerlendirildiğini aktaran Çiftçi, 2026 yılı içerisinde Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi kapsamında İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik 190 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bu operasyonlarda 2 bin 67 şüphelinin yakalandığını belirten Çiftçi, bin 545 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

Kurşunlama olaylarında yüzde 49 azalma

Yürütülen çalışmaların sonuçlarına da değinen Çiftçi, İstanbul'da ev ve iş yeri kurşunlama olaylarının geçen yıla kıyasla yüzde 49 azaldığını açıkladı. Çiftçi, meydana gelen kurşunlama olaylarının yüzde 93,5'inin aydınlatıldığını ifade etti.

Toplantıda önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerin ve operasyonel stratejilerin de ele alındığını belirten Çiftçi, organize suç örgütlerinin hareket alanını daraltmaya yönelik yol haritasının değerlendirildiğini aktardı.

Suç örgütleriyle mücadelenin yalnızca örgüt mensuplarını değil, bu yapıları ayakta tutan bütün unsurları hedef aldığını vurgulayan Çiftçi, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

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