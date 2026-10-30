16 ilde 24 organize suç operasyonu: 198 şüpheli yakalandı, 55 tutuklama var

İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, kamu düzenini bozmaya çalışan ve vatandaşların huzurunu tehdit eden organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik 16 ilde toplam 24 operasyon düzenlendi.

Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Karabük, Malatya, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Uşak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları ve örgüte üye oldukları, haksız kazanç sağlamak amacıyla tehdit ve cebir uyguladıkları, silah ve mühimmat ticareti yaparak örgütlere lojistik destek sağladıkları tespit edildi.

ADETA CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucunda suç örgütlerine ait adeta küçük bir cephanelik ortaya çıkarıldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda; 2 adet uzun namlulu silah, 140 adet tabanca, 23 adet kurusıkı tabanca, 61 adet av tüfeği, 3 bin 460 adet fişek, 62 adet şarjör, 842 adet silah parçası, 23 kilo 435 gram uyuşturucu madde ve 263 adet sentetik hap ele geçirildi.

ÖRGÜTÜN MADDİ KAYNAĞINA DARBE

Suç örgütlerinin finansal yapılanmalarına da büyük bir darbe vuruldu. Yapılan aramalarda haksız kazanç yoluyla elde edildiği tespit edilen 1 milyon 261 bin 500 TL, 30 bin 400 Dolar ve 47 bin 500 Euro tutarındaki nakit paraya el konularak muhafaza altına alındı.

55 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI: 64 KİŞİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılan 198 şüpheliden 55'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 29 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, emniyetteki 64 şüphelinin sorgu ve adli işlemlerinin kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

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