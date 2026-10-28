32 ilde uyuşturucu operasyonu: 298 tutuklama
İçişleri Bakanlığı, 32 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 560 kilo uyuşturucu madde ile 435 bin 553 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve gözaltına alınan 423 şüpheliden 298'inin tutuklandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 32 ilde İl Jandarma komutanlıkları tarafından 'Uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine' yönelik operasyon düzenlendi.
1953 narkotik ve asayiş ekibi, 9 bin 765 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 560 kilo uyuşturucu madde ile 435 bin 553 uyuşturucu hap ele geçirildi. 119 bin 772 kök kenevir ve skunk da imha edildi.
Operasyonlarda 423 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sanal medya ve mesajlaşma uygulamalarından uyuşturucu sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yapıp uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.