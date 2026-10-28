Bakırköy’de milyonluk rüşvet çarkı

Rüşvet ve yolsuzlukla anılan belediyelere İstanbul Bakırköy Belediyesi de eklendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyenin düzenlediği ihalelerde usulsüzlük yapılıp kamu zararına neden olunduğu ve iş yeri çalışma ruhsatı alacak esnaftan rüşvet istendiği yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlattı.

DÖNERCİDEN 2,5 MİLYON TL KUAFÖRDEN 150 BİN DOLAR

İlçedeki bir dönerciden 2,5 milyon TL rüşvet alındığı iddia edildi. Belediye Meclis Üyesi Erkan Gül’ün, tadilat aşamasında mühürlenen bir dönerciden mührü kaldırmak için 1 milyon TL rüşvet aldığı, bir süre sonra 1 milyon TL daha, en son da 500 bin TL aldığı öne sürüldü. İlçedeki bir kuaförün de Erkan Gül’ün aralarında bulunduğu kişilerce rüşvet talebini karşılamadığı gerekçesiyle defalarca mühürlendiği belirtildi. Kuaförden de önce 200 bin TL, daha sonra 150 bin dolar (yaklaşık 7,5 milyon TL) istendiği iddia edildi.

42 İHALE VE TEKNİK TAKİP

Soruşturma kapsamında, 2024-2026 yılları arasında Bakırköy Belediyesi’nin farklı müdürlükleri tarafından yapılan açık ve pazarlık usulüne tabi ihale dosyaları üzerinde bilirkişi incelemesi yapıldı. 42 ihalede mevzuata aykırılık tespit edildi. Rüşvet iddialarıyla ilgili de şüphelilerin HTS kayıtları ve MASAK raporları incelendi. Teknik takip sonucu önemli delillere ulaşıldı.

BAŞKANIN BABASI GÖZALTINDA

İddiaya konu suçlara karıştığı değerlendirilen belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye personeli ve ihalelere katılan firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan, Meclis Üyesi Mustafa Fazlıoğlu, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu’nun babası Mustafa Özdemir ve dayısı Metin Soğuksu’nun da aralarında bulunduğu 58 şüpheli gözaltına alındı.

İmamoğlu davasında tahliye olmuştu

Bakırköy’deki rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Ali Rıza Akyüz, tanıdık bir isim. Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası kapsamında tutuklu yargılanan Akyüz, 3 Eylül’deki ara kararda tahliye edilmişti. Dünkü rüşvet operasyonunda tekrar gözaltına alındı. İlçe esnafından rüşvet aldığı iddiası nedeniyle hakkında gözaltı kararı bulunan Meclis Üyesi Erkan Gül ise yurt dışında.

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