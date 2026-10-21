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Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız

Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız

Burak Doğan
04:00, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 04:21, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
Arşiv.

Bülent Börekçilik’in sahibi Rıdvan Adıyaman, hisselerini geri almak isteyen eski ortağı Zeki Tutal’ın talebini reddedince Söylemezler Çetesi’nin hedefi oldu. Çete, tehdit ettiği Adıyaman’a “Hisseleri devretmezsen kafanı kopartacağız. Siz öldünüz” mesajları attı.

Türkiye’de bir dönem adı en çok konuşulan suç örgütlerinden birisi olan Söylemezler çetesinin 300’den fazla şubesi olan Bülent Börekçilik’i ele geçirmek için şirketin patronunu ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

HİSSELERİ PARASIYLA DEVRALDI

Kamuoyunda “Söylemezler Çetesi” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında örgütün güncel lideri olduğu öne sürülen Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu 5’i tutuklu, 2’si firari 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye giren şikâyet dilekçesine göre Bülent Börekçilik’in sahibi Rıdvan Adıyaman, ortağı Zeki Tutal’ın Türkiye’deki şirket üzerindeki hisselerini bedelini ödeyerek devraldı.

SİZ ÖLDÜNÜZ

Bir süre sonra Tutal, devrettiği hisseleri yeniden almak istedi. Hukuki bir bağı olmamasına rağmen şirketten maddi menfaat temin etmeye devam etti. Adıyaman hisseleri devretmeye yanaşmayınca Söylemezler Çetesi devreye girdi. 20 Kasım 2025’te WhatsApp üzerinden Adıyaman’ı arayan bir şahıs Söylemezler çetesi adına aradığını Bülent Börekçilik hisselerini Zeki Tutal'a devretmemesi halinde kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Adıyaman yine hisse devrine yanaşmayınca bu kez mesajlar gelmeye başladı. Ünlü iş adamına “Hisseleri devretmezsen hem senin hem ailenin kafasını kopartacağız. Siz öldünüz” mesajları atıldı.

ŞİRKETİN İÇİ BOŞALTILDI

Adıyaman’ın Tutal ile ortaklığı Avrupa şubelerinde devam etti. Avrupa’daki faaliyetlerin diğer ortağı ise Hasan Silahtaroğlu’ydu. Tutal ve Silahtaroğlu, şirketin Avrupa uzantısının içini boşalttı. Satışlardan elde edilen gelir, şirket kasasına intikal ettirilmedi. Ayrıca şirketlerin finansal ihtiyacı olduğu gerekçesiyle Adıyaman’dan 1 milyon 392 bin avro borç aldı. Alacağını tahsil edemeyen Adıyaman, ölüm tehditleri daha da artınca durumu yargıya taşıdı. Adıyaman 30 Haziran 2026’da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi oldu.

BÜLENT BÖREK’E ORTAK OLUYORUZ

  • Bülent Börekçilik şirketinde danışmanlık yapan Özbay Doğru da tanık sıfatıyla ifade vererek Rıdvan Adıyaman’ın iddialarını doğruladı. Doğru, Kasım 2025’te Rıdvan Adıyaman’ın çalışma odasında bulunduğu sırada yurt dışından bir telefon geldiğini, Adıyaman’ın kendisine telefon ekranını göstererek arayan kişinin profilinde “Söylemezler” yazdığını söylediğini anlattı. Telefon görüşmesinin odada duyulabilecek ses düzeyinde gerçekleştiğini belirten Doğru, karşı taraftaki kişinin Adıyaman’a, “Hisseni devir edeceksin, devir etmesen gerekeni yaparız” şeklinde tehditler yönelttiğini duyduğunu ifade etti. İddianamenin dikkat çeken bölümlerinden birini de “ŞİMŞEK-04” kod adlı gizli tanığın ifadeleri oluşturdu. Gizli tanık, Rıdvan Adıyaman ile eski ortakları arasındaki ticari uyuşmazlığın Söylemezler suç örgütüne taşındığını söyledi. Tanık kendisine “Bülent Börek’e ortak olacağız” dediğini de iddia etti.

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Başlıklar :çetesuçBülent BörekçilikSöylemezler Çetesi
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