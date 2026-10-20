Bu da nesli bozan çete

Kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren suç yapılanmasına darbe vuruldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, CİMER üzerinden “kadınların para karşılığı yumurtalarını satması için yurt dışına yönlendirildiği” ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğü belirlendi.

ÖNCE İLAÇ TEDAVİSİ

İki ayrı ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de muayene edilen donörlere ilaç tedavisi uygulandığını ve kadınların yumurtalarının alınması için yurt dışındaki tüp bebek merkezlerine gönderildiğini belirledi.

2 MİLYON AVROLUK PARA TRAFİĞİ

Organizatörlerin, kadınlardan yumurtalarını 60 ila 80 avro arasında satın alıp tüp bebek merkezlerine yaklaşık 100 avroya sattıkları belirlendi. Soruşturmada yaklaşık 2 milyon avroluk (111,1 milyon TL) para trafiği tespit edildi.

ÖZEL SİPARİŞ ÇALIŞMIŞLAR

Soruşturmada, organizatörlerden Hacer T.'nin başlangıçta donör olarak yer aldığı zamanla yönetici konumuna geçtiği ve yumurta satmak isteyen kadınları bularak KKTC'deki tüp bebek merkezlerine yönlendirdiği belirtildi. Hacer T.’nin kadınların fotoğraf ve görüntülerini çekerek bunları yumurta isteyenlere gösterdiği ortaya çıktı. Hacer T.'nin eski eczacı olan sevgilisinin ise bu işlemlerde kullanılacak ilaçları temin ettiği belirlendi. Çocuk sahibi olmak isteyip bu yola başvuranların “sarı saç, mavi göz” genlerini istedikleri, karşılık olarak ise “Her türlü buluruz, hemen buluruz” cevabını aldıkları öğrenildi.

41 DONÖR, 811 İŞLEM

22-33 yaş aralığındaki 41 kadın donörün yumurta satışı için 811 kez KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan'a gittiği netleştirildi. 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün aralarında olduğu 53 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüte üye olma”, “organ ve doku ticareti” ve “2238 Sayılı Kanun'a muhalefet” suçlarından adli işlem başlatıldı.

39 GÖZALTI, 13 FİRARİ

Dün sabah operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Tekirdağ, Giresun, Aydın, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Şanlıurfa, Karaman ve Muğla'da düzenlenen baskınlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ALDATILAN KOCA VE VATANDAŞ İHBAR ETMİŞ

Yapılan iki ayrı ihbardan birinin çete lideri Hacer T.’nin eşi tarafından gerçekleştirildiği, adı açıklanmayan ihbarcının, eşi ile eşinin yasak ilişki yaşadığı eczacı Muammer T. tarafından "üreme hücresi ticareti" yapıldığını bildirdiği öğrenildi. Diğer ihbar ise bir vatandaşa ait. Pendik’te bir Kadın Doğum uzmanı olan S.S.’nin muayenehanesine giden bir vatandaş, burada kadınların yumurtalarının para ile satıldığı yönünde ifadeler konuşulduğunu duydu. Ardından bu durumu ihbar etti.

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