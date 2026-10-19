27 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 303 tutuklama
İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 6 günde 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 643 şüpheliden 303'ünün tutuklandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde son 6 günde yapılan çalışmalar sonucu 27 ilde 'Yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 643 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım ortaklığı, kiralama ücreti, düşük faizli kredi' gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 303'ü tutuklandı, 151’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.