Bakan Çiftçi ayetten örnek vererek anlattı: Gece yola çıkamadığımız O günler geride kaldı

Batman’da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Terörsüz Türkiye, Kardeşlik Hukuku ve Toplumsal Barış" paneline katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Terörsüz Türkiye hedefinin ülkeye sağladığı kazanımlara ve bölgesel huzurun önemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TEKMAN'A GECE GİDEMEZDİK"

Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde geçmişte yaşanan güvenlik zafiyetlerine değinen Bakan Çiftçi, Erzurum'un Tekman ilçesinde kaymakamlık yaptığı döneme ilişkin anılarını paylaştı. Bölgede tesis edilen huzur ortamının kıymetine vurgu yapan Çiftçi, "Doğu görevimi yaparken güvenlik sorunları yüzünden Erzurum merkezden Tekman ilçesine gece gidemezdik, artık o günler geride kaldı" ifadelerini kullandı.

AYETTEN ÖRNEK VERDİ

Toplumsal barışın ve kardeşlik hukukunun zedelenmemesi gerektiğinin altını çizen İçişleri Bakanı Çiftçi, Nisa Suresi 59. ayetini tilavet ederek salondakilere seslendi:

"Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. Birbirinizle nizaya düşüp de ayrılıp parçalanmayın; aksi hâlde gücünüz, kuvvetiniz gider."

Terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütülmesinde emeği geçen isimlere de teşekkürlerini ileten Bakan Çiftçi, sürecin arkasındaki güçlü iradeyi vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu liderlikten dolayı, bu sürece vermiş olduğu güçlü destekten dolayı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'a, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.