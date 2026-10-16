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Bakan Çiftçi sel bölgesindeki son durumu aktardı: Tehlike geçmiş değil

Bakan Çiftçi sel bölgesindeki son durumu aktardı: Tehlike geçmiş değil

17:03, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 17:20, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Bakan Çiftçi sel bölgesindeki son durumu aktardı: Tehlike geçmiş değil
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sel felaketinin yaşandığı Sakarya'da açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Sakarya ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar ile sel felaketinin yol açtığı tahribata ilişkin güncel verileri paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini ve devletin tüm imkanlarıyla milletin yanında olduğunu belirten Çiftçi; afet bölgesinde şu ana kadar 865 kişinin tahliye edildiğini, 5 köprü ile 2 yapının yıkıldığını açıkladı. Metrekareye düşen yağış miktarının 275 kilogramı bulduğu bölgelere destek ekiplerinin sevk edildiğini ve sahada 1621 personelin görev yaptığını vurgulayan Bakan Çiftçi, turuncu uyarının sürdüğünü hatırlatarak vatandaşlara "Evlerinizden çıkmayın ve araçlarınızı güvenli yerlere park edin" uyarısında bulundu.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

Biz İçişleri BAkanlığı olarak selin, sağanak yağışların başlamasından, ilk andan itibaren Ankara'da kriz koordinasyon ve AFAD koordinasyon merkezimizde bütün illerimizde çalışmaya başladık. Sahadaki çalışmalar yakından koordine edilmiş oldu. Bugün İstanbul'da tüm ilgili kurumların katılımıyla 46 bin personelimiz İstanbul'da görev yapıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız sürecin başından itibaren bütün olayları yakından takip ed iyor, gerekli talimatları veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve öncülüğünde birimlerimiz ve kurumlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sakarya'da da dün itibariyle turuncu uyarı verilmiş. Yarın da turuncu uyarı devam ediyor. Vatandaşlarımıza SMS yoluyla bilgilendirme yapıldı. Kurumlara da uyarı mesajları çekildi. Okullar 2 gün süreyle tatil edildi.

Dünkü turuncu kod neticesinde Ferizli ilçemizde metrekareye 275 kilogram yağış düşmüş d urumda. Karasu'ya 224 kilogram yağış düşmüş durumda. Bunlar büyük oranda yağışlar. Ne kadar tedbirli olmamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor. Bununla birlikte çevremizdeki illerden de destek ekipleri buraya koordine etmiş durumdayız. 1621 personel ve araçlarımızla birlikte krizi yönetmeye ve koordinasyonu sağlamaya gayet ediyoruz. Şu ana kadar 641 ihbar gelmiş d urumda. 865 kişi tahliye edilmiştir. 2 yapı ve 5 köprü yıkılmış durumda. Elektrik, su ve telefon kesintileri yaşanıyor. Ekili dikili alanlarda zarar ziyan meydana gelmiş durumda. Hayvan t elefi ve ulaşımda aksamalar var.

Devletimiz tüm imkanlarıyla beraber milletimizin yanında. Bu yağışların arkası kesildikten sonra hem hasar tespit çalışmalarımız hem de zarar tespit komisyonlarımız sahada çalışmalara başlayacak. Bu çalışmalar esnasında devletimizin diğer kurumları da canla başla çalışmaya gayret ediyorlar. Şu anda DSİ Genel Müdürü de aramızda. Onlar da 44 araç ve 100 personelle çalışmalarını sürdürüyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak DSİ'ye 140 tane araç tahsis ettik.

Bu önleyici çalışmaların büyük kıymeti var. Aldığımız tedbirler neticesinde çok daha fazla olabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmiş durumda. Bu çalışmalar çerçevesinde AFAD ekibimizi, büyükşehir, ilçe belediye çalışanlarımıza, Karayolları bölge müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımızın bütün personeli afetin daha az zarar ve ziyanla atlatılması noktasında elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor. Turuncu uyarı verilen illerimizde vatandaşlarımız evlerinden çıkmasınlar, araçlarını güvenli yerlere park etsinler.

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Başlıklar :son dakikaMustafa Çiftçisel bölgesi
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