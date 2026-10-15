İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: İstanbul ve Kocaeli'de altı kişi kayıp

Meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği sağanak, dün İstanbul’u vurdu, kentte metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştü.

Alt geçitler, tüneller göle döndü, ev ve iş yerleriyle bazı okulları ve hastaneleri su bastı.

Megakentte okullar 1 gün tatil edilirken İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış ve sel nedeniyle 14 Ekim saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2 bin 518 ihbar ulaştı.

İstanbul Valiliği, yağış nedeniyle bin 277 su baskını, 15 heyelan ve 47 mahsur kalma olayı yaşandığını açıkladı.

İstanbul ve Kocaeli'de 6 kişi kayıp

Yaşanan sel sonrası üç kişi hayatını kaybetmiş, kayıp beş kişiyi arama çalışmaları başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da üç kişinin hayatını kaybettiğini, beş kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Çiftçi, Kocaeli'de de bir kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Sel felaketine karşı son bilgileri paylaşan Bakan Çiftçi, 58 bin personelin sahada olduğunu da açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da şiddetli yağış sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, hakkında kayıp ihbarı yapılan İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 olmak üzere 6 kişi için arama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı binasındaki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde, İstanbul ve çevre illerde etkili olan şiddetli yağışa ilişkin basın açıklaması yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 31 il için sarı, 4 il için turuncu meteorolojik uyarısının devam ettiğine dikkati çeken Çiftçi, turuncu uyarı verilen illerde valilerin il AFAD koordinasyon merkezlerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İstanbul'da yağış miktarının yer yer metrekareye 272 kilograma ulaştığını hatırlatan Çiftçi, kent genelindeki durumun 12 bini aşkın kamerayla anlık takip edildiğini vurguladı.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bugünkü yağışlar neticesinde İstanbulumuzda maalesef 1 vatandaşımız elektrik çarpması, 2 vatandaşımız ise boğulma sonucu olmak üzere toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sel neticesinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 olmak üzere toplam 6 vatandaşımız için de kayıp ihbarı yapılmıştır. Arama ve kurtarma ekiplerimiz bu 6 vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir."

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dere kenarında tedbir amacıyla boşaltılan bir binanın yıkıldığını aktaran Çiftçi, olayda can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Sürecin Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hem merkezden hem sahadan 7 gün 24 saat esasına göre koordine edildiğini bildiren Çiftçi, AFAD Başkanlığı ve ilgili illerdeki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri üzerinden valilerin koordinasyonunda yürütüldüğünü söyledi.

İstanbul'da mahsur kalan 3 bin 55 kişi kurtarıldı

Bakan Çiftçi, turuncu uyarı verilen illerde vatandaşların SMS yoluyla, sarı uyarı verilen illerde ise valilikler aracılığıyla bilgilendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uyarı verilen illerimiz genelinde toplam 12 bin 372 ihbar alınmış, bu ihbarların 9 bin 755'i İstanbul'dan yapılmıştır. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbarlardan doğrulanan 7 bin 456 olaya ekiplerimizce hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. İstanbul Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır."

Yağışlar nedeniyle mahsur kalanların kurtarılmasına ilişkin de bilgi veren Çiftçi, "İstanbul genelinde mahsur kalan 3 bin 55 vatandaşımız AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin çalışmalarıyla kurtarılmış, barınma talebi olan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerine yerleştirilmiştir." dedi.

Ülke genelinde 58 bin 85 personel görev yapıyor

Çiftçi, İstanbul'da 8 bin 597'si arama kurtarma ve ilk müdahale, 38 bini destek personeli olmak üzere toplam 46 bin 597 personelin görev yaptığını, ülke genelinde ise bu sayının 58 bin 85 olduğunu bildirdi.

Sahadaki çalışmalara destek amacıyla AFAD tarafından yönlendirilen bin gönüllünün de görev yapmaya başladığını aktaran Çiftçi, Afet Beslenme Grubu bünyesinde 22 personelle gün boyunca vatandaşlara 9 bin 185 adet gıda malzemesi dağıtıldığını söyledi.

Çiftçi, "Devletimiz tüm imkanları, personeli ve araçlarıyla sahada vatandaşımızın yanındadır. Ekiplerimiz müdahale çalışmalarının devamlılığını sağlamakta ve olası yeni gelişmelere karşı 24 saat teyakkuz halinde koordinasyonu sürdürmektedir." diye konuştu.

Sel ve su baskınlarına karşı uyarılar

En büyük önceliklerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak olduğunu vurgulayan Çiftçi, kuvvetli yağışlarla meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin uyarılarda bulundu.

Çiftçi, sel tehlikesiyle karşılaşıldığında sakin olunması, dere yatakları, çukur alanlar ve su baskını riski taşıyan bölgelerin vakit kaybetmeden terk edilmesi gerektiğini belirtti.

Sel sularının ve akıntıların bulunduğu alanlardan yürüyerek geçilmeye çalışılmamasını isteyen Çiftçi, araç kullananların suyla kaplanmış yollara girmemesi ve sel sularının bulunduğu güzergahlardan ilerlememesi gerektiğini vurguladı.

Elektrik kaynaklarından ve suyla temas etmiş olabilecek kopuk elektrik hatlarından uzak durulması uyarısında bulunan Çiftçi, elektrik kesintilerinde aydınlatma için pilli fenerlerin tercih edilmesini önerdi.

Çiftçi, içme suyunun güvenliğinden emin olunmadığında ambalajlı suların tercih edilmesini, bu süreçte yaşlıların, çocukların, engellilerin ve yardıma ihtiyaç duyan komşuların gözetilmesini istedi.

"Zamanında alınan tedbir hayat kurtarır"

Bakan Çiftçi, vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

"İnsan hayatı her şeyden kıymetlidir. Önceliğimiz, tek bir vatandaşımızın dahi can güvenliğini tehlikeye atmamak olmalıdır. Vatandaşlarımızdan yetkili kurumlarımızın açıklama ve yönlendirmelerine hassasiyetle riayet etmelerini, kendi can güvenliklerini ve çevrelerindeki insanların güvenliğini ön planda tutmalarını önemle rica ediyorum. Unutmayalım ki zamanında alınan tedbir hayat kurtarır."

Afetzedelere ve millete geçmiş olsun dileklerini ileten Çiftçi, gün boyunca AFAD Başkanı ile sarı ve turuncu uyarı verilen illerdeki çalışmaları valilerle koordine ettiklerini belirtti.

Çiftçi, yarın da İstanbul'da hem sahada hem Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Kocaeli'de evleri ve iş yerlerini su bastı

Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. İl genelinde etkili olan sağanak yağış, Başiskele ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede, yağış sebebiyle bazı evlerin ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı, bahçelerinde su birikintileri oluştu.

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