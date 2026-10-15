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İstanbul'da selin bilançosu ağır oldu: Metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştü

İstanbul'da selin bilançosu ağır oldu: Metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştü

13:48, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 13:48, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul'da selin bilançosu ağır oldu: Metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştü
Kent genelinde sular altında kalan yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi.

Meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği sağanak, dün İstanbul’u fena vurdu, kentte metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştü. Alt geçitler, tüneller göle döndü, ev ve iş yerleriyle bazı okulları ve hastaneleri su bastı. Okullar 1 gün tatil edildi. Kent genelinde etkili olan sağanak yağış ve sel nedeniyle 14 Ekim saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2 bin 518 ihbar ulaştı. İstanbul Valiliği, yağış nedeniyle bin 277 su baskını, 15 heyelan ve 47 mahsur kalma olayı yaşandığını açıkladı. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Meteorolojinin uyarı yaptığı sağanak, dün İstanbul’u fena vurdu. Akşam saatlerine kadar kentte metrekareye 100 kilogram yağış düştü. Alt geçitler, tüneller göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 90’lara ulaştı. AKOM’a göre bazı ilçelerde metrekareye düşen yağış 200 kilograma kadar ulaştı.

KAĞITHANE'DE DERE KENARINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Kâğıthane’de dere kenarında köprü ayağına takılmış erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin, selin ardından hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen erkeğin cansız bedeniyle ilgili polis çalışma başlattı.

SÜRÜKLENEN KADINI KURTARDILAR

Esenyurt’ta sel suyuna kapılan kadın, Dereyolu Hürriyet Mahallesi’nde çevredekilerce kurtarıldı. Haramidere Sanayi Sitesi’nde çok sayıda iş yerini su bastı; esnaf, zarar gören malzemeleri nedeniyle altyapıya tepki gösterdi. Zafer Mahallesi’ndeki alt geçitte araçlar mahsur kalırken Haramidere Köprüsü altında su seviyesi yükseldi.

OKULUN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Sultangazi Selçuklu Bulvarı’ndaki alt geçitte araçlarla birlikte su tahliyesine giden itfaiye aracı da mahsur kaldı. Cebeci’de bir binanın bodrumunu su bastı; başka bir alt geçitteki araçlar halatlarla kurtarılmaya çalışıldı. Taş Ocağı Tüneli’nde 3 araç yolda kaldı. Eski Habibler’de Nurettin Uzun İlkokulu’nun istinat duvarı kısmen bahçeye çöktü; yaralanan olmadı. Cumhuriyet Mahallesi’nde de sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, bazı araçlar suların içinde kaldı. Su seviyesinin zemin katta bulunan bir dairenin penceresini aştığı görüldü.

BAŞAKŞEHİR'DE SU BASKINLARI

Başakşehir Güvercintepe’de dere taşınca araçlar çekiciyle kurtarıldı. Kayaşehir İstiklal Caddesi’nde bir otomobil çukura düştü. Arnavutköy’de ise Alibey Deresi’nin taşması sonucu minibüste mahsur kalan yolcular iş makineleriyle kurtarıldı.

Vadi Center AVM önü ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne giden alt geçit suyla doldu. Olimpiyat Metro İstasyonu’nu da su bastı. İkitelli Sanayi Bölgesi’nde yolun bir yönü kapanınca araçlar karşı şeritten ilerledi; Atatürk Bulvarı’nda servisler yolda kaldı.

OKULA BANKLARIN ÜZERİNDEN GİTTİLER

Büyükçekmece Anadolu Lisesi öğrencileri, göle dönen okul girişini bankların üzerinden geçerek aştı. Gonca Sokak’ta bodrum katı su bastı, Karaağaç Yolu’nda araçlar mahsur kaldı. Beykoz’da Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesini ve köy yollarını su bastı; Alibahadır’da mahsur kalan otomobili itfaiyeci iterek kurtardı.

SARIYER’DE DENİZLE KARA BİRLEŞTİ

Sarıyer Çayırbaşı’nda Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi ve Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ni su bastı. Hacıosman Metro İstasyonu’nun tavanından su aktı. Sel sularında mahsur kalan otobüsteki bazı yolcular, aracın üzerine çıktı. İstinye’de yollar göle döndü, Huzur Mahallesi Harp Akademileri Kavşağı’nda rögar çevresindeki asfalt çöktü. Kıyıya taşınan çamurlu sular, Boğaz’ın kıyılarını kahverengiye çevirdi.

Avcılar’da bir kişi, yağış sebebiyle kayganlaşan üst geçit merdivenlerinden düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişi, hastaneye götürüldü. Bahçelievler’de Tavukçu Deresi sağanak nedeniyle taşma noktasına geldi. Kağıthane Deresi taşarken su seviyesinin yükseldiği yollarda bazı araçlar mahsur kaldı, bazı iş yerlerini de su bastı.

YOL İKİYE AYRILDI

Eyüpsultan’da belediye önündeki yol ikiye ayrıldı, yolda mahsur kalan bir servis aracı kurtarıldı. Göktürk-Kemerburgaz arasındaki yolları da su bastı. İstanbul Caddesi başta olmak üzere birçok yolda trafik durma noktasına geldi. Beykoz Çamlıbahçe Mahallesi’nde yağış nedeniyle bir evin bahçe duvarının çökmesi sonucu iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Metrekareye 200 kg yağış

Sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle birçok ilçeye rekor seviyede yağış düştü. AKOM ve AFAD verilerine göre metrekareye Beykoz’da yaklaşık 200 kg, Arnavutköy’de 130 kg, Eyüpsultan ve Sarıyer’de 170 kg, Büyükçekmece’de 120 kg yağış düştü. Rüzgârın hızı ise saatte 75-80 kilometreye ulaştı.

Tüm imkanlar seferber edildi

Yaşanan sel sonrası yetkililerden 'geçmiş olsun' mesajları geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, paylaşımında, "İstanbul’da sağanak yağıştan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili kurumları, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlerinin başındadır" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır. Mahsur kalan ve zarar gören bütün vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm imkanlar seferber edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Parkta elektrik akımına kapıldı

Afete dönüşen yağıştan bir de acı haber geldi. Fatih’te Balat Mahallesindeki bir parkta su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I. elektrik akımına kapılarak can verdi.

2 bin 518 acil durum ihbarı

Sağanak nedeniyle AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2 bin 518 ihbar ulaştı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“14 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00-20.00 arasında, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 2 bin 518 ihbar ulaşmış olup, ihbarlar ilgili müdahale ekiplerine yönlendirilmiştir. Kayıtlarda, 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 2 çatı uçması, 76 araç, 808 konut, 280 iş yeri ihbar kaydı bulunmaktadır.”

TOPLU ULAŞIM ÇÖKTÜ

Şiddetli yağış nedeniyle trafik tamamen durdu. Yoğunluk akşam saatlerinde yüzde 90’a ulaştı. Özel aracıyla yollarda kalan vatandaşlar, araçlarını bulundukları yerlerde bırakarak toplu ulaşım araçlarına yöneldi. Metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında da vatandaşlar araçlara binmek için saatlerce bekledi. TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler iptal edildi. Ayrıca T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda da seferler Eminönü-Eyüpsultan Devlet Hastanesi istasyonları arasında yapılabildi. Bazı duraklar ve otobüslerin içi de göle döndü.

HAVADA DA SEFERLER AKSADI

Yoğun yağış hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 3 uçağın alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini bildirdi.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL

İstanbul Valiliği, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün resmî-özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malûl gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak. Valilik, motosiklet ve tüm iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışlarını da yasakladı. Bazı üniversiteler de eğitime bir gün ara verdi. Ayrıca Kocaeli ve Yalova'da da okullar bir gün tatil edildi.


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Başlıklar :İstanbulsağanakseltaşkınokul
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