Çanta E.H.'nin evinde bulundu

Yapılan çalışmalarda eve giren kişilerden Y.T.'nin çantayı bir başka arkadaşı E.H.'ye teslim ettiği belirlendi. Bunun üzerine E.H.'nin evinde arama yapan polis ekipleri çalınan çantayı buldu. Çantada bulunan 10 kilogram altın ve 310 bin dolar paraya el konuldu.