Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, resmi ilan fiyat tarifesinde yüzde 40,09 ve yüzde 40,68 artış yapılmasını kabul etti.

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Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulunda resmi ilan fiyat tarifesinde yüzde 40,09 ve 40,68 artış yapılması kararlaştırılırken, fikir işçilerinin ikamet şartı, yapay zeka ve benzeri sistemlerle otomatik üretilen içerikler, trafik ölçüm kriterleri ile gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı içerikler gibi konularda da düzenlemelere gidildi.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, Basın İlan Kurumu 33. Dönem 9. Genel Kurul Toplantısı 25-27 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulunun Genel Kurula teklif olarak sunduğu ve gündeme alınan maddeler, toplantının son oturumunda görüşüldü.

İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler komisyonlarında ele alınan gündem maddelerine ilişkin raporlar okundu, ardından oylamaya geçildi. Genel Kurul üyeleri, Kurumun Durum Raporu ile Denetçiler Kurulu Raporu'nu oy birliğiyle onayladı.

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Kurumun 2027 yılı bütçe teklifinin de kabul edildiği toplantıda, Resmi İlan Fiyat Tarifesi ile Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde süreli yayınlara ilişkin birçok farklı başlıkta önemli düzenlemeler yapıldı.

Resmi ilan tarifesine artış oranları belirlendi

Genel Kurul, 23'ü yaygın, 3'ü bölgesel ve 624'ü yerel olmak üzere toplam 650 gazete ile 377 internet haber sitesinin yayıncılık faaliyetlerini sürdürebilmeleri açısından önem taşıyan resmi ilanların yayım ücretlerine yapılacak artış oranlarını belirledi.

Ülke ekonomisindeki gelişmeler ile mevcut enflasyon rakamları göz önünde bulunduruldu. Resmi İlan Fiyat Tarifesi'nde bir sütun/santim ve kutu yayım ücretinin, günlük fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler ile 1, 2, 3, 4 ve 5. kategorilerde yer alan internet haber siteleri için yüzde 40,09 artışla 232 liradan 325 liraya yükseltilmesi teklifi Genel Kurulca kabul edildi.

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Günlük fiili satışı 50 bin adedin üzerindeki gazeteler ile Genel Kategorideki internet haber siteleri için ise yüzde 40,68 artışla 263 liradan 370 liraya yükseltilmesi öngörüldü.

Teklif edilen tarife, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Bik Anadolu Ajansı Basın İlan Kurumu 33. Dönem 9. Genel Kurul Toplantısı'nda, resmi ilan fiyat tarifesinde yüzde 40,09 ve 40,68 artış kararlaştırıldı.

Teminat mektubu şartı güncellendi

Basın İlan Kurumu Yönetmeliği'nin 108. maddesinin 2. fıkrasındaki, kredi kullanımına ilişkin banka teminat mektubu şartının güncellenmesine de Genel Kurulda karar verildi.

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Güncel bankacılık uygulamaları ve finansal piyasaların risk yönetimi politikalarıyla uyumun sağlanması ve basının finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla, mevcut düzenlemedeki teminat mektubunun "süresiz ve kesin olması" şartı "kesin ve en az 48 ay vadeli olması" şeklinde değiştirildi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) ile basın kuruluşlarının ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, basın işletmeleri için 7,5 milyar lira kefalet limiti oluşturulmuştu. 2026 yılında basın kuruluşlarına kullandırılan kredi tutarı ise bu işbirliği çerçevesinde 176 milyon liraya ulaştı.

Bir yıl gibi kısa bir sürede, 15 yıllık toplam finansman tutarının üzerinde rekor bir meblağa erişilmiş oldu.

Yapay zeka içeriği "özgün içerik" sayılmayacak

Toplantıda, kaynak gösterilmesi ve alıntı sınırları hakkındaki 24. maddede de değişikliğe gidildi.

Buna göre herhangi bir program, yazılım, yapay zeka veya benzeri sistemler aracılığıyla otomatik olarak üretilen içerikler, mesleki ve fikri faaliyet kapsamında olmadığından "özgün içerik" olarak kabul edilmeyecek.

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Aynı imtiyaz sahibine ait birden fazla süreli yayında görev yapan fikir işçilerinin ürettiği içeriklerin, çalıştıkları süreli yayındaki görevlerini yerine getirmeleri kaydıyla aynı imtiyaz sahibine ait diğer yayınlarda da yer almasına imkan tanındı.

Söz konusu içerikler, yayınların zorunlu olarak oluşturması gereken içerik ve haber sayılarına dahil edilmeyecek.

Bik Anadolu Ajansı Basın İlan Kurumu 33. Dönem 9. Genel Kurul Toplantısı, resmi ilan fiyat tarifesine yüzde 40,09 ve 40,68 artış kararının alındığı İstanbul'da yapıldı.

Asgari satış fiyatı yeniden düzenlendi

Yönetmeliğin 43. maddesinde yer alan gazete asgari satış fiyatları güncellendi; yerel ve bölgesel gazetelerde 10 lira, yaygın gazetelerde ise 30 lira olarak belirlendi.

Gazetelerin satışına ilişkin düzenlenen komisyonsuz faturaların fiili satış hesabında dikkate alınmamasına yönelik hüküm kaldırıldı.

İnternet haber sitelerinin asgari ziyaretçi trafik şartlarını "okur sayısı" esasına göre yerine getirmeleri gerektiği hükme bağlandı.

Trafik şartına bağlı durdurma ve yeniden devam etme işlemlerinde, internet haber sitelerinin kategorilerine göre belirlenen asgari ziyaretçi trafik şartlarını art arda en az 10 gün sağlayıp sağlamadıklarının esas alınması da kararlaştırıldı.

Diğer bir düzenlemeyle, gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanıltan veya kişi, kurum ve toplumun onur, şeref ve saygınlığını rencide eden haber ve yorumların kesinleşmiş yargı kararıyla tespit edilmesi halinde, bu içeriklere ait okur sayılarının ziyaretçi trafik hesabında dikkate alınmaması hükme bağlandı.

Bunun için kesinleşmiş yargı kararı ile birlikte Yönetim Kuruluna başvuruda bulunulabilecek.

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