2 bin 400 rakımlı Kop Dağı'nda yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, Bayburt-Erzurum kara yoluna düştü.
Yolun farklı noktalarına savrulan kayalar, güzergâhı kullanan sürücülere zor anlar yaşattı.
Polis yolu geçici olarak kapattı
Bölgeye ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaya parçalarının temizlenmesi sırasında muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek isteyen polis ekipleri, yolu geçici olarak ulaşıma kapatarak araçların geçişine izin vermedi.
Kop Tüneli şantiyesinden gelen ekipler, yola düşen kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.
Şantiyeden getirilen iş makinesiyle güzergâhta temizlik ve yol açma çalışması gerçekleştirilirken, kaya parçaları iş makineleriyle yol kenarına çekildi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Büyüklü küçüklü taş parçalarının yola düşmesi, sürücülerde paniğe ve tehlikeye neden oldu.
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