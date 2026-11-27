Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ikinci olağan toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bakan Fidan, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı karşılaşmada Türk taraftarlara yönelik polis müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
‘HEMEN GÜRCİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NI ARADIM’
Olayların yaşandığı sırada Pakistan'a gitmek üzere uçakta bulunduğunu belirten Fidan, gelişmelerin ardından derhal diplomatik girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Gürcü mevkidaşı Maka Boçorişvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Fidan, şu ifadeleri kullandı:
‘HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN GÖZALTINDA KALMAMASI ÖNCELİĞİMİZDİ’
Türk taraftarların güvenliği için gerekli girişimlerin yapıldığını vurgulayan Fidan, önceliklerinin olayların yatıştırılması ve vatandaşların zarar görmesinin önlenmesi olduğunu belirtti. Fidan, "Birinci amacımız, orada olayların yatıştırılması, hiçbir vatandaşımızın gözaltında kalmaması, yaralanmaması ve kendilerine gerekli ilginin gösterilmesiydi. Bu konuda bütün tedbirler alındı." dedi.
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