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Almanya'nın Baltık Denizi kıyısında Mart 2026'da görülen kambur balina, kısa sürede ülkenin en çok konuşulan olaylarından birine dönüştü. Balıkçı ağına takıldığı anlaşılan ve yaklaşık 12 metre uzunluğundaki hayvan, defalarca sığ sulara sürüklenerek kıyıya vurdu. İlk kez Timmendorfer Strand sahilinde karaya vurmasının ardından kendisine Timmy adı verildi.

Balina, doğal yaşam alanı olan Atlas Okyanusu'ndan oldukça uzakta, Baltık Denizi'nin düşük tuzluluk oranına sahip sularında yaşam mücadelesi veriyordu. Vücudunda oluşan yaralar ve hareket etmekte yaşadığı güçlükler, durumunun giderek kötüleştiğini gösteriyordu.

Kurtarma ekiplerinin ilk müdahaleleriyle serbest kalan Timmy, kısa süre sonra yeniden sığ sulara döndü. Haftalar boyunca devam eden bu süreç, Alman kamuoyunda büyük bir dayanışma hareketi oluşturdu.

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Bilim insanları ile hayvanseverler karşı karşıya geldi

Timmy'nin kurtarılması için yürütülen çalışmalar kısa sürede bilimsel bir tartışmaya dönüştü. Uzmanlar, hayvanın sağlık durumunun son derece kötü olduğunu ve yeni kurtarma girişimlerinin daha fazla acı çekmesine yol açabileceğini savundu. Bazı bilim insanları, balinanın kendi haline bırakılmasının daha doğru olacağını dile getirdi.

Ancak bu değerlendirmeler, hayvanseverlerin ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bir kesim, yetkililerin balinayı kurtarmak için yeterince çaba göstermediğini öne sürerken diğerleri uzmanların uyarılarının dikkate alınması gerektiğini savundu.

Tartışmalar zamanla bilimsel sınırları da aştı. Sosyal medyada balinanın asit kullanılarak öldürülmeye çalışıldığı, iskeletinin müzeye verilmesi için kurtarma çalışmalarının engellendiği ve elde edilecek gelirin Ukrayna'ya aktarılacağı gibi gerçek dışı iddialar dolaşıma sokuldu. Kurtarma çalışmalarında görev alan kişiler tehdit mesajları aldı, bazı protestocular polis bariyerlerini aşarak yetkililerle karşı karşıya geldi.

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The Guardian'ın aktardığına göre, Almanya'daki siyasi kutuplaşma ve kurumlara yönelik güvensizlik de Timmy olayının büyümesinde etkili oldu. Balina, farklı siyasi grupların kendi itirazlarını dile getirdiği bir sembole dönüştü.

2 milyon avroluk kurtarma operasyonu düzenlendi

Yetkililerin kurtarma girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından özel bir girişim devreye girdi. İki varlıklı iş insanının finansman sağladığı operasyon için yaklaşık 2 milyon avro harcandığı tahmin ediliyor.

Özel ekip, balinanın bulunduğu bölgeden çıkarılarak suyla doldurulmuş özel bir mavnaya alınmasını ve Kuzey Denizi'ne taşınmasını planladı. Haftalar süren hazırlıkların ardından Timmy, 2 Mayıs'ta mavnadan denize bırakıldı.

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Ancak operasyonun başarısı konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşandı. Bazı kurtarma gönüllüleri balinanın yeniden açık denize kavuşmasını başarı olarak değerlendirirken uzmanlar, hayvanın sağlık durumunun bu yolculuğu kaldırabilecek seviyede olmadığını savundu.

Timmy'nin serbest bırakılmasından birkaç gün sonra hayatını kaybettiği belirlendi. Balinanın cansız bedeni, Danimarka açıklarındaki Anholt Adası yakınlarında bulundu.

Otopsi raporu acı gerçeği ortaya çıkardı

Timmy'nin ölümünün ardından yapılan incelemeler, trajedinin boyutunu daha da ortaya koydu. Euronews'in Die Zeit ve NDR'nin araştırmasına dayandırdığı haberine göre, Danimarka'da hazırlanan otopsi raporunda balinanın uzun süre beslenemediği ve açlıktan öldüğü belirtildi.

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İncelemelerde balinanın midesinin tamamen boş olduğu tespit edildi. Uzmanlar, ağın balinanın ağzına takılması nedeniyle beslenmesinin engellenmiş olabileceğini değerlendirdi.

Araştırmaya göre Timmy, balıkçıların kullandığı solungaç ağına takılmıştı. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde olduğu değerlendirilen ağ parçasını sürüklemek zorunda kalan hayvanın ciddi enerji kaybettiği belirtildi. Ağın balinanın beslenmesini engellemesi, giderek güçsüzleşmesine yol açtı.

Otopsi incelemesinde ölümüne neden olabilecek başka bir temel hastalığa ilişkin bulguya rastlanmadığı da aktarıldı.

Kurtarma ekibi de mercek altında

Timmy'nin ölümünün ardından kurtarma operasyonunun nasıl yürütüldüğüne ilişkin tartışmalar sona ermedi. Die Zeit'ın araştırmasında, özel kurtarma ekibinin kendi içinde koordinasyon sorunları yaşadığı, ekip üyelerinin yetkinlikleri ve görev dağılımı konusunda soru işaretleri bulunduğu öne sürüldü.

Balinanın mavnadan çıkarılması sırasında yaşananlara ilişkin anlatımlar da tartışma yarattı. Bazı uzmanlar, hayvanın halatlarla çekilerek denize bırakılmasının ciddi acıya neden olmuş olabileceğini savundu.

Öte yandan Alman makamları, kurtarma operasyonuna ilişkin çok sayıda suç duyurusunu incelemeye aldı. Yetkililerin, süreçte görev alan kamu görevlileri ve özel girişimle ilgili iddiaları değerlendirdiği bildirildi.

Bir balinadan çok daha fazlasına dönüştü

Timmy'nin hikâyesi, Almanya'da yalnızca bir hayvan kurtarma operasyonu olarak kalmadı. Bilimsel uzmanlığa duyulan güven, sosyal medya üzerinden yayılan dezenformasyon, kamu kurumlarının sorumluluğu ve hayvan hakları gibi başlıkları aynı tartışmanın içine taşıdı.

Kurtarma girişimine destek verenler için Timmy, yaşama tutunma mücadelesinin sembolü haline gelirken uzmanlar açısından olay, iyi niyetli müdahalelerin bilimsel değerlendirmelerin önüne geçmesinin doğurabileceği sonuçları gösterdi.

Alman basınında geniş yer bulan olay, bir balinanın kurtarılması için verilen mücadelenin nasıl ülke çapında toplumsal ve siyasi bir tartışmaya dönüşebileceğini de gözler önüne serdi.