Avrupa Birliği'ne ithalatı yasak olan 197 kilogram böcek ilacı, Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda bir minibüste ele geçirildi.
Bagajlar arasında bitki koruma ürünleri bulundu
Araçtaki sürücü ve yolcunun beyan edilecek herhangi bir eşyaları olmadığını belirtmesine karşın, aramada kişisel bagajların arasında bitki koruma ürünleri bulundu.
Yapılan incelemede, 1 kilogramlık 197 paketten oluşan toplam 197 kilogram böcek ilacı ele geçirildi.
Bulgaristan ve Avrupa Birliği ülkelerine ithalatı yasak olan ürünlere el konuldu.
Olayla ilgili ön soruşturma, Svilengrad Sınır Polis Müdürlüğü tarafından başlatıldı.
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