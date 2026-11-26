Rusya 'Türkiye ile ortaklığı geliştirmeye hazırız' mesajı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye ile ekonomik ve enerji alanındaki işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını açıkladı. İki ülkenin uzun yıllara yayılan projeleri hayata geçirme konusunda önemli bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Novak, ortaklığın karşılıklı güven ve saygı temelinde ilerlemesini istediklerini söyledi.