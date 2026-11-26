Florida'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump'ın Mar-a-Lago konutunda görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki isim ortak açıklama yayımladı.

Ortak açıklamada gündem maddeleri

Açıklamada, toplantının etkileyici geçtiği belirtildi.

Açıklamada, “Ana gündem maddeleri arasında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve İran’daki çatışma yer alırken, Lahey ve Ankara’daki zirvelerde birlikte elde ettiğimiz tüm önemli başarılar da ele alındı. Rusya'nın, savaşı kasıtlı ya da kasıtsız bir şekilde genişletecek her türlü eylemden kaçınmasının ve savaşa mümkün olan en kısa sürede barışçıl bir çözüm bulunmasının önemini ele aldık” ifadelerine yer verildi.

Görüşmede hem ABD hem de NATO içinde savunma harcamaları ve sanayi altyapısına yönelik yatırımların artırılmasının sürdürülmesinin öneminden de bahsedildiği aktarıldı.

DHA ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Florida'daki Mar-a-Lago konutunda basına kapalı görüşmenin ardından el sıkıştı.

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