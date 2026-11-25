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ABD 'nin Iowa eyaletinde orduya ait bir mühimmat fabrikasındaki yaklaşık 5 ton kurşun azit stoku kontrollü şekilde imha edildi.

Stokların imha planı, çevresel etkilerine ilişkin endişeler nedeniyle Middletown bölgesindeki Iowa Ordu Mühimmat Fabrikası'nda bir süredir tartışılıyordu.

Stok sabah saatlerinde patlatıldı

Ordu yetkilileri, yaklaşık 20 yıldır depoda bulunan stokun sıcaklıklar düştükçe bozulduğunu ve bu nedenle plansız şekilde infilak etme riski taşıdığını açıkladı.

Açıklamanın ardından yaklaşık 5 ton kurşun azit stoku sabah saatlerinde kontrollü şekilde patlatıldı.

ABC News'e konuşan Yarbay Orlandon Howard, imhanın başarılı olduğunu gösteren ilk bulguların elde edildiğini söyledi.

Howard, "Şu anda değerlendirmelerimizi yapıyoruz ve çok yakında bir güncelleme sunmayı bekliyoruz." dedi.

Bölge sakinlerinin tahliyesi istendi

Hükümet yetkilileri, havadaki kurşun tozundan kaçınmak için bölgenin 8 kilometre çevresindeki sakinlerin tahliyesini istedi.

Ordu ise patlamanın çevresel etkisini azaltmak için stokların bulunduğu sığınakların etrafını iki katlı kum bariyeriyle çevirdi. Kurşun tozunu emmesi için de balistik jeller ve köpükler kullanıldı.

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Rüzgarın etkisiyle, patlamanın ardından oluşan kimyasal toz bulutunun Missouri ve Mississippi Nehri'ne doğru kaymasının beklendiği ifade edildi.

Patlayıcı kapsüllerde ve ateşleyicilerde daha büyük patlayıcı yükleri başlatmak için kurşun azit kullanılıyor.

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