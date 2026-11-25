Gill iddiayı kesin biçimde reddetti
ABD Ticaret Temsilciliğinin soruşturma bulgularını inceleyeceklerini söyleyen Gill, "Avrupa'nın yapısal kapasite fazlasının kaynağı olduğu iddiasını kesin biçimde reddediyoruz. Aksine, Avrupa kapasite fazlasından en çok etkilenen ekonomiler arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.
Gill, soruşturma kapsamında alınacak tedbirlerin Temmuz 2025'te İskoçya'nın Turnberry kentinde varılan ticaret mutabakatına ve bu mutabakatta AB ürünleri için belirlenen yüzde 15'lik tarife tavanına uygun olmasını AB'nin beklediğini söyledi.
ABD yönetimiyle görüşmeleri, tarife muafiyeti veya indirimi uygulanabilecek yeni ürünler konusunda sürdüreceklerini kaydeden Gill'in açıklaması da bu yöndeydi.
Gill'e göre kapasite fazlası üçüncü ülkelerde yoğunlaşıyor
Gill, AB ile ABD'nin bu konuda ortak kaygı taşıdığını ve birlikte adım atılmamasından üzüntü duyduklarını ifade ederken, küresel kapasite fazlasının büyük ölçüde devlet politikalarından kaynaklandığını ve üçüncü ülkelerde yoğunlaştığını anlattı.
Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Washington'ın AB sanayisindeki kapasite fazlasına ilişkin iddialarını "saçma" olarak nitelendirdi.
Lange, "Açıklanan ABD tarifelerinin uygulamada Turnberry mutabakatına uyup uymadığını göreceğiz. Washington taahhütlerini ihlal ederse AB hızla harekete geçmeli. AB bunun için gerekli hukuki araçlara sahip." dedi.
ABD yönetimi bugün, imalat sektörlerindeki yapısal kapasite fazlası ve üretime ilişkin politikalar nedeniyle Çin ve AB'nin de aralarında bulunduğu 14 ekonomiye yönelik ek gümrük vergileri getirilmesini önerdi.
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