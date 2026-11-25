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Afrika ülkelerine çağrıda bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ekonomik reformların sürdürülmesini, kıta içi ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasını ve yeni ticaret güzergahlarının oluşturulmasını istedi.

Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen 6. Alman-Afrika İş Zirvesi'nde (GABS 2026) konuşan Steinmeier, Afrika'nın ekonomik potansiyelinin ortaya çıkarılması ve Almanya ile ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için reformların kararlılıkla uygulanması gerektiğini söyledi.

Ticareti kolaylaştıracak adımlar

Steinmeier , Afrika ülkelerinin ticareti kolaylaştıracak adımlar atmasının önemine dikkat çekerek, "Gerekli reformları hayata geçirme, kıtanızda ticareti kolaylaştıracak yollar oluşturma ve yeni ticaret güzergahları açma çabalarınızdan vazgeçmeyin." ifadesini kullandı.

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AfCFTA'ya kritik adım değerlendirmesi

Bu adımların ekonomik büyüme ve refahın yanı sıra karşılıklı çıkarlar doğrultusunda işbirliğinin genişletilmesi açısından da önem taşıdığını vurgulayan Steinmeier, Afrika Birliği'nin Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) girişimini "kıta genelinde ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi bakımından kritik bir adım" olarak nitelendirdi.

Ekonomik büyümenin özellikle genç nüfusun geleceği açısından belirleyici olduğunu söyleyen Steinmeier, gençlere daha iyi yaşam koşulları ve yeni fırsatlar sunulabilmesi için ekonomik büyümenin sağlanmasının önemine işaret etti.

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