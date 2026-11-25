Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen 6. Alman-Afrika İş Zirvesi'nde (GABS 2026) konuşan Steinmeier, Afrika'nın ekonomik potansiyelinin ortaya çıkarılması ve Almanya ile ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için reformların kararlılıkla uygulanması gerektiğini söyledi.
Ticareti kolaylaştıracak adımlar
AfCFTA'ya kritik adım değerlendirmesi
Bu adımların ekonomik büyüme ve refahın yanı sıra karşılıklı çıkarlar doğrultusunda işbirliğinin genişletilmesi açısından da önem taşıdığını vurgulayan Steinmeier, Afrika Birliği'nin Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) girişimini "kıta genelinde ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi bakımından kritik bir adım" olarak nitelendirdi.
Ekonomik büyümenin özellikle genç nüfusun geleceği açısından belirleyici olduğunu söyleyen Steinmeier, gençlere daha iyi yaşam koşulları ve yeni fırsatlar sunulabilmesi için ekonomik büyümenin sağlanmasının önemine işaret etti.
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