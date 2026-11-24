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Uluslararası vadeli piyasalarda Brent petrolün varili 86,15 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, dün 90,51 dolara kadar yükseldi ve günü 86,68 dolardan tamamladı.

Bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,61 azalan Brent petrolün varil fiyatı 86,15 dolara geriledi.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ocak vadeli varil fiyatı ise aynı dakikalarda 79,62 dolar oldu.

Düşüşte arz fazlası beklentisi etkili

Fiyatlardaki düşüşte küresel arz fazlası beklentileri ile Libya'da Sharara petrol boru hattının yeniden açılması etkili oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), yılın son çeyreğinde günlük 2 milyon varillik küresel arz fazlası oluşabileceğini, bunda Körfez ülkelerinin ihracatındaki toparlanmanın etkili olacağını öngördü.

Arzın talebi bu yılın son çeyreğinde ve sonrasında aşacağı beklentisi fiyatları baskıladı.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), boru hattının yeniden açılmasının ardından Sharara petrol sahasından ham petrol akışını başlattı.

Pazartesi yaptığı açıklamada NOC, ülkenin en büyük petrol sahalarından Sharara'dan gelen boru hattındaki bir vananın "yasa dışı bir grup" tarafından kapatıldığını ve bunun günlük yaklaşık 350 bin varillik üretim kaybına yol açacağını bildirmişti.

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Enerji altyapılarına yönelik saldırılar düşüşü kısıtlıyor

Bölgedeki arz güvenliğine ilişkin riskler, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki bir petrol rafinerisine saldırdıklarını açıklaması ve Hürmüz Boğazı yakınlarında deniz taşımacılığına yönelik saldırıların bildirilmesiyle öte yandan gündemde kaldı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın batısında Kızıldeniz kıyısında yer alan Rabığ Petrol Rafinerisi'ne saldırı yaptıklarını öne sürdü.

Seri, başkent Riyad'ın güneyinde yer alan Vadi Devasir bölgesinde de bir radarı hedef aldıklarını ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güzergahları kullanan 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarpıp patlayarak alev aldığını İran Devrim Muhafızları Ordusu duyurdu.

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Rusya'daki tesislere saldırı bildirildi

Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin Rusya'daki iki farklı petrol rafinerisi ile bir petrol pompalama istasyonuna saldırılar düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın Perm bölgesinde Rus petrol şirketi Lukoil'e ait bir petrol rafinerisine saldırı düzenlendiği ve hedefin Ukrayna sınırından 1500 kilometreden fazla mesafede yer aldığı belirtildi.

Hedef alınan tesisin yıllık yaklaşık 13 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip olduğu kaydedilen açıklamada, "Tesis 60'tan fazla ürün çeşidi üretiyor ve Rus ordusuna tedarik sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

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Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ndeki Almetyevsk şehri yakınlarında yer alan petrol pompalama istasyonunun da hedef alındığı açıklamada bildirildi.

Açıklamada, saldırının ordu ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından ortak şekilde düzenlendiği aktarılırken tesisteki 4 petrol depolama tankının isabet aldığı vurgulandı.

87 Dolar direnç, 85,42 dolar destek

Teknik olarak Brent petrolde 87 dolar direnç, 85,42 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.

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