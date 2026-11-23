Dolar endeksinin son 19 ayın en yüksek seviyesine çıkması, gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışını ve emtia piyasasındaki baskıyı artırıyor.

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Dolar endeksinin son 19 ayın en yüksek seviyesine çıkması, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarını zayıflatıyor, emtia piyasası üzerinde de baskı oluşturuyor.

Dolara olan talebin güçlenmesinde, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etmesi, enflasyonist baskıların sürmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "şahin" açıklamalar etkili oluyor. Bu gelişmeler, bankanın para politikasında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği endişelerini artırıyor.

Tutanaklarda ilave faiz artışı görüşü öne çıktı

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında öne çıkan görüş, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi konusunda ilave faiz artışlarının muhtemelen uygun olacağı yönünde oldu.

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Tutanaklarda, bazı üyelerin enflasyon verilerinin tahminleri aşması durumunda aralıkta 25 baz puandan daha büyük bir artışın değerlendirilebileceği görüşünde olduğu yer aldı.

Öte yandan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonla mücadele için agresif adımlar atılması gerektiğini söyledi. Waller, fiyatların beklentilerinin üzerinde artmaya devam etmesi nedeniyle merkez bankasının "insanları şaşırtması" gerektiğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr da enflasyon baskılarının sürdüğü ekonomide daha sıkı para politikasını destekleme eğiliminde olduğunu belirtti.

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Barr, "Ekonomi şu anda öngördüğüm şekilde gelişirse faiz oranlarının daha da artırılmasının uygun olacağını düşünüyorum." dedi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise faiz oranlarının daha da artırılması gerektiğini söyledi. Daly, Fed'in ekonominin nasıl şekillendiğini değerlendirirken para politikasını sıkılaştırma konusunda ölçülü bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini kaydetti.

Bu gelişmelerin ışığında piyasa beklentileri, yeni yılda Fed'in peş peşe faiz artırımlarına gidebileceğini fiyatlarken, bankanın aralık dahil gelecek 4 toplantının 2'sinde faiz artışı yapabileceği ihtimalleri güçlendi.

Yapay zeka yatırımları dolara talebi artırıyor

Yapay zeka yatırımlarına yönelik sermaye akışının sürmesi, dolara talebin artmasına neden oluyor.

Dolar endeksi, geçen hafta perşembe günü 103,97 ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra 103,8'de dengelendi. Endeks, 2025 sonuna kıyasla yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

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Yeni haftaya sınırlı bir değer kaybıyla başlayan dolar endeksi, para politikasında ilave sıkılaşmaya gidilebileceğine yönelik beklentilerin desteğiyle diğer para birimleri karşısında güç kazanmıştı.

Borsalarda ve emtiada gerileme

Dolar güçlendiğinde, özellikle ABD faizlerinin yüksek olduğu dönemlerde, yatırımcılar gelişmekte olan ülkelerdeki riskli varlıklardan çıkıp dolar cinsinden varlıklara yöneliyor. Bu gelişmelere paralel olarak önde gelen gelişmekte olan ülkelerin borsalarında gerileme görüldü.

Ekim sonuna kıyasla Macaristan borsasında yüzde 5,2, Güney Afrika borsasında yüzde 2,6, Çek Cumhuriyeti borsasında yüzde 2,3, Çin borsasında yüzde 1,8, Meksika borsasında yüzde 1,6 ve Brezilya borsasında yüzde 0,9 civarında gerileme yaşandı.

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Emtia piyasasında da ekim sonuna göre gümüş yüzde 16,9, bakır yüzde 15,5, platin yüzde 9,5, paladyum yüzde 9,1 ve altın yüzde 8,8 değer kaybetti.

Rabobank stratejisti dolardaki güçlenmeyi değerlendirdi

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, yaptığı açıklamada, yapışkan enflasyonun Fed'in ilave faiz artırımlarına gideceğine yönelik beklentilere neden olduğunu ve bunun da doları güçlendirdiğini belirtti.

Marey, doların yapay zeka alanındaki yatırım patlamasını finanse etmek için ihtiyaç duyulan sermaye girişleriyle de desteklendiğini söyledi.

Marey, "Güçlenen dolar ve yapay zeka yatırımlarıyla bağlantılı sermaye girişleri, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarını zayıflatıyor. Doların güçlenmesi, emtia piyasasındaki ürünleri ABD dışındaki alıcılar için daha pahalı hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Marey'e göre güçlü doların, ABD'de ithalat fiyatlarını sınırlayarak yurt dışı kaynaklı enflasyonist baskıların bir kısmını dengelemesi ve Fed'in enflasyonu yeniden hedef seviyesine indirmesine yardımcı olması bekleniyor.

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