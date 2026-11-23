Türkiye'de yabancılara konut satışı ekimde yüzde 0,9 artarak 2 bin 259 oldu ve yılın en yüksek aylık seviyesine ulaştı.

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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre, yabancılara yapılan konut satışı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,9 artışla 2 bin 259'a yükseldi.

Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,7 olurken, ulaşılan rakam yılın en yüksek aylık verisi olarak kayıtlara geçti.

Projelerde tapu devirlerinin yoğunlaştığı aralık ayları hariç tutulduğunda, ekimdeki satış rakamı Kasım 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret etti.

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Rusya vatandaşları 477 konut aldı

Türkiye'den geçen ay en çok konut satın alan yabancılar 477 adetle Rusya vatandaşları oldu. Onları 193 konutla İranlılar, 159 konutla Iraklılar, 152 konutla Ukraynalılar ve 123 konutla Almanya vatandaşları izledi.

Ekimde en fazla konut satın alan ilk 10 ülke arasında Çin vatandaşları 112, Filistinliler 85, Azerbaycan vatandaşları 72, Afganistanlılar 56 ve Kazakistan vatandaşları 51 konutla yer aldı.

Sektör temsilcileri, yabancılara konut satışlarındaki son durumu ve piyasadaki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

"Aylık satış rakamının en az 4 binler civarında olması gerekiyor"

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, yabancıya konut satışında istenen artışların henüz gerçekleşmediğini belirterek, "İyiye işaret etmesi için yüzde 20 gibi artışlar olması gerekiyor. İstenilen canlılık henüz yok. Bunun için aylık satış rakamının en az 4 binler civarında olması gerekiyor." dedi.

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Tekçe, yabancıların bu dönemde genelde uygun fiyatlı ve ikinci el konutlara yöneldiğini dile getirdi. En çok konutun İstanbul ve Antalya'da satıldığını, Antalya'da ise Alanya'nın öne çıktığını bildirdi.

"Körfez'deki savaştan bu yana piyasada toparlanma çabası var"

Uluslararası gayrimenkul uzmanı Hakan Bucak, kısmen de olsa son dönemde Türkiye gayrimenkul piyasasına ilginin arttığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Körfez'deki savaştan bu yana piyasada bir toparlanma ve hareketlenme çabası var. Yabancı yatırımcıların Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapmaya yönelik ilgisi yeniden başladı. Geçmiş dönemlere kıyasla Türkiye'ye gelen yabancıların sayısında da artış gözleniyor. Özellikle Dubai'nin güvenlik açısından sorunlar yaşamasının ardından bu ülkeye yönelen yaklaşık 120 milyar dolarlık gayrimenkul yatırımı kaynaklı döviz girişinin farklı ülkelere dağılması sürecinde Türkiye de kısmen pay almaya başladı."

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Bucak, Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesinin, ekonomik ve siyasi koşulların daha elverişli hale gelmesinin ve vize ile ikamet süreçlerinin kolaylaştırılmasının yabancı yatırımcıların ilgisini olumlu etkileyeceğini anlattı.

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