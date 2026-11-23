Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla ekimde yapılan ödemeler yıllık bazda yüzde 32 artarak 2 trilyon 920,9 milyar liraya ulaştı.

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Ekim ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 artışla 2 trilyon 920,9 milyar liraya ulaştı.

Ekim ayına ait verileri Bankalararası Kart Merkezi açıkladı.

Kart sayısı 481,7 milyona ulaştı

Buna göre Türkiye'deki kredi kartı sayısı ekim itibarıyla 156 milyon, banka kartı sayısı 226,8 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 98,9 milyon oldu.

Kredi kartı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 5 artarken ön ödemeli kart sayısı yüzde 8 geriledi.

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Toplam kart sayısındaki artış yüzde 4 olurken sayı 481,7 milyona ulaştı.

Ödeme tutarı 2 trilyon 920,9 milyar lira

Kartlarla ekimde gerçekleştirilen ödemelerin toplamı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32 yükselerek 2 trilyon 920,9 milyar lira oldu.

Kredi kartlarıyla 2 trilyon 471,4 milyar lira, banka kartlarıyla 440,6 milyar lira, ön ödemeli kartlarla ise 8,9 milyar lira tutarında ödeme yapıldı.

Aynı dönemde kredi kartlarında yüzde 32, banka kartlarında yüzde 40 oranında artış görülürken ön ödemeli kartlarda ödeme tutarı yüzde 62 geriledi.

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Ödeme sayısı 1,98 milyara yükseldi

Kartlarla gerçekleştirilen ödemelerin sayısı yüzde 10 artışla 1,98 milyara yükseldi.

Bu sayının 1 milyar 138,1 milyonu kredi kartlarından, 801,3 milyonu banka kartlarından, 36,8 milyonu ise ön ödemeli kartlardan oluştu.

Yıllık bazda ödeme sayısı kredi kartlarında yüzde 11, banka kartlarında yüzde 12 artış yönünde oldu.

Ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerin sayısı yüzde 37 azaldı.

İnternetten ve temassız kartlı ödemeler arttı

İnternetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı geçen ay, yıllık bazda yüzde 33 artışla 866,9 milyar liraya ulaştı.

Bu ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 30 oldu.

İnternetten yapılan kartlı ödemelerin sayısı aynı dönemde yüzde 14 artışla 272 milyona yükseldi.

Ödeme sayısında internetin toplam içindeki payı yüzde 14 oldu.

Kartlarla yapılan temassız ödemelerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 1 milyar 309,9 milyon oldu.

Aynı dönemde temassız ödemelerin tutarı yüzde 41 artışla 1 trilyon 25,2 milyar liraya yükseldi.

Ekimde mağaza içinde yapılan kartlı ödemelerde her 5 ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

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