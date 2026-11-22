Durupınar Formasyonu'nda bulunan, karbon-14 analizleri için ABD, İsviçre ve TÜBİTAK'a gönderilen ahşap ve kömürleşmiş parçalar

ABD’de yapılan karbon-14 analizinde, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Durupınar Formasyonu’nda yürütülen araştırmalarda bulunan ahşap parçalarının MÖ 2200-2400 yılları arasına tarihlendirildiği açıklandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atilla ise sonuçların Nuh Tufanı için öne sürülen tarihle örtüştüğünü belirterek İsviçre ve TÜBİTAK’tan gelecek analizleri beklediklerini söyledi.

Laboratuvar incelemeleri sürüyor

Doğubayazıt ilçesine bağlı Üzengili köyü sınırlarındaki Durupınar Formasyonu’nda Nuh’un Gemisi’ne ilişkin yürütülen bilimsel araştırmalarda elde edilen bulgular laboratuvarlarda incelenmeye devam ediyor.

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Beş farklı ülkeden yaklaşık 20 araştırmacının katılımıyla 28 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda jeofizik, jeoloji ve arkeoloji gibi farklı disiplinlerden yararlanıldı.

Karbon-14 analizleri için ABD, İsviçre ve TÜBİTAK’a, araştırma sırasında bulunan ahşap ve kömürleşmiş parçalar gönderildi.

Örneklerin MÖ 2200-2400 yılları arasına tarihlendirildiği, ABD’deki laboratuvardan gelen ilk sonuçlarla bildirildi.

IHA Durupınar Formasyonu’nda bulunan kömürleşmiş ve ahşap parçalarından biri; ABD’deki karbon-14 analizinde MÖ 2200-2400 yılları arasına tarihlendirildi

IHA Durupınar Formasyonu'nda bulunan ve ABD'deki karbon-14 analizinde MÖ 2200-2400 yıllarına tarihlendirilen ahşap ve kömürleşmiş parçalar

Atilla: Bu da bizim için çok önemli, çok ilginç bir sonuç oldu

Atilla, bu yıl bölgede yürüttükleri proje kapsamında ahşap ve kömürleşmiş parçalar bulduklarını belirtti.

Atilla, şöyle devam etti: "Bunları Amerika, İsviçre ve TÜBİTAK’a karbon-14 analizleri için göndermiştim. Dün itibarıyla Amerika’daki laboratuvarın sonuçları geldi. Kutsal kitaplara göre Nuh Tufanı milattan önce 2300 yıllarında meydana gelmiş. Bizim karbon-14 tarihlendirmemiz tam da bu tarihlere uyuyor. Analizimizde örnekler milattan önce 2200 ile 2400 yılları arasına tarihlendirildi. Bu da bizim için çok önemli, çok ilginç bir sonuç oldu. Şimdi bir an önce TÜBİTAK’taki ve İsviçre’den gelecek sonuçları bekliyoruz. Hepsini birlikte karşılaştırarak son bir değerlendirme yapacağız"

Araştırma ekibinin başkan yardımcısı Andrew Jones ise tarihlendirmenin Nuh Tufanı için öne sürülen bazı tarihlerle örtüştüğünü ancak bunun yapının Nuh’un Gemisi olduğunu kanıtlamadığını ifade ederek, ABD’deki laboratuvardan gelen sonuçların iki ahşap örneğinin yaklaşık 4 bin 300 yıllık olduğunu belirtti.

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IHA Durupınar Formasyonu’nda bulunan ahşap ve kömürleşmiş parçalar, ABD’deki karbon-14 analizinde MÖ 2200-2400 yıllarına tarihlendirildi

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