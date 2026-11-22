"Türkiye’de üretim bizim için yalnızca bir üretim yatırımı değil. Türkiye; güçlü tüketici talebi, sağlam sanayi altyapısı ve nitelikli iş gücüyle bizim için stratejik bir pazar. İlk adımı dünyada en çok tercih edilen serimiz X ile atıyoruz."