HONOR, 2026’nın son çeyreğinde Türkiye’de 50 bin cihaz üretmeyi hedefliyor. 2027’den itibaren üretimin kademeli olarak önce 100 bin, ardından 300 bin adede çıkması öngörülüyor. Üretim ortağı Salcomp ile iş birliği içinde Türkiye’de üretilen her cihaz, HONOR’un küresel kalite standartlarına uygun olarak üretiliyor ve test ediliyor.
HONOR Türkiye Genel Müdürü Zhu Wentong (Mike), yerel üretimle ilgili şunları söyledi:
- "Türkiye’de üretim bizim için yalnızca bir üretim yatırımı değil. Türkiye; güçlü tüketici talebi, sağlam sanayi altyapısı ve nitelikli iş gücüyle bizim için stratejik bir pazar. İlk adımı dünyada en çok tercih edilen serimiz X ile atıyoruz."
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.