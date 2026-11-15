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Yeşil dönüşümün teknolojileri COP31'de

Orhan Orhun Ünal04:00, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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COP31, güneş ve rüzgâr enerjisinden batarya teknolojilerine, enerji depolama sistemlerinden akıllı şebekelere kadar yeşil enerji teknolojilerinde dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor. 2035 yılına kadar elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35’e çıkarmayı amaçlayan taahhüt, Türkiye için yeni yatırım ve teknoloji geliştirme fırsatları sunuyor. COP31’in Master Partner’ı Türk Telekom ise veri merkezleri, fiber altyapı ve siber güvenlik çözümleriyle zirvenin dijital dönüşümüne destek veriyor.

COP31, yenilenebilir enerji ve temiz teknoloji yatırımlarını küresel iklim gündeminin merkezine taşırken, güneş ve rüzgâr enerjisinden enerji depolama sistemlerine, batarya teknolojilerinden akıllı elektrik şebekelerine kadar geniş bir alanda yeni iş birliği fırsatları yaratmayı hedefliyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen zirve, enerji üretiminin yanı sıra enerjinin depolanması, dağıtılması ve verimli kullanılmasını sağlayan teknolojilerin de önemini ortaya koyuyor. Özellikle yenilenebilir kaynakların elektrik sistemlerine daha fazla entegre edilmesi, kesintili üretimin dengelenmesi ve enerji arz güvenliğinin sağlanmasında batarya ve akıllı şebeke teknolojilerinin rolü giderek artıyor.

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT DÖNEMİ

COP31’in enerji gündeminde öne çıkan hedeflerden biri ise 2035 yılına kadar elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35’e çıkarmayı amaçlayan 35’e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü. Bu hedef doğrultusunda modern elektrik şebekelerinin geliştirilmesi, enerji depolama kapasitesinin artırılması ve akıllı sistemlerle enerji yönetiminin iyileştirilmesi önem kazanıyor. Zirvede ele alınan bu başlıklar, Türkiye açısından da yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra batarya üretimi, şebeke teknolojileri ve enerji yönetim yazılımlarında yeni yatırım ve teknoloji geliştirme fırsatları sunuyor.

TÜRK TELEKOM’DAN GÜÇLÜ DESTEK

Türk Telekom da, Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında teknoloji ve sürdürülebilirlik vizyonunu sahaya taşıdı. Sürdürülebilirliği iş stratejisinin merkezine yerleştiren Türk Telekom, COP31’de en üst düzey sponsorluk kategorisi “Master Partner” olarak yer alırken, aynı zamanda “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olarak zirvenin dijital ihtiyaçlarını uçtan uca çözümlerle karşıladı. COP31’in yüksek performanslı bir teknoloji altyapısıyla gerçekleştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Türk Telekom; veri merkezleri, network ve siber güvenlik operasyon merkezleriyle organizasyonun dijital altyapısını destekliyor. Canlı yayınlar için hazırlanan fiber altyapı ve yüksek kapasite ile performans sunan yedekli santral altyapısı sayesinde zirvenin iletişim ihtiyaçlarının güvenli biçimde karşılanması hedefleniyor.

Malatya’daki dev GES’in temeli COP31’de atıldı

  • Türk Telekom’un COP31’in “Master Partner”ı ve “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olarak yer aldığı zirvede yapılan tören, güçlü altyapı sayesinde Antalya ile Malatya arasında kesintisiz bağlantıyla yapıldı. GES projesinin ilk ayağını Sivas’ta hayata geçirerek enerji üretimine başlayan Türk Telekom’un ikinci GES tesisi Malatya’da 4 milyon metrekarelik alana kurulacak. Türk Telekom Malatya GES, 300 MWp kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük üçüncü GES’i olacak. Yıllık 470 GWh enerji üretme kapasitesi bulunan santral ile yıllık 294 bin ton karbon salımının önlenmesi hedefleniyor.

5G’DE YENİ İŞ BİRLİĞİ

  • Türk Telekom, Anadolu’da sanayileşmenin öncü kurumlarından olan SANKO Holding ile Türkiye’nin ilk 5G akıllı liman projesini TBH Port Adana’da hayata geçirdi. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı küresel iklim zirvesi COP31’in “Master Partner”ı ve “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olan Türk Telekom’un zirve alanındaki deneyim merkezinde gerçekleştirilen imza töreni ile COP31 Eylem Gündemi’nin yeşil sanayileşme başlığı için sahada somut bir adım atıldı. Türk Telekom’un özel, güvenli ve yüksek hız sunan yeni nesil kablosuz bağlantı teknolojisi PLTE ile SANKO Holding’in TBH Port Adana’daki operasyonları yenilikçi çözümlerle buluşarak daha verimli ve daha sürdürülebilir hale gelecek.
Ebubekir Şahin

ÇEVRECİ ENERJİYE YATIRIM

  • Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital geleceğine yön veren Türk Telekom olarak teknolojiyi yalnızca bağlantı sağlayan bir güç olarak değil, ekonomik ve toplumsal değer yaratan, daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceğin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. ‘Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğu için 2005’ten bu yana 24,5 milyar dolar yatırım gerçekleştirirken; fiber altyapımızı güçlendiriyor, yeni nesil ağ teknolojileri geliştiriyor, çevre dostu teknolojileri şebekemize entegre ediyor ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yarına Sözümüz Var’ yaklaşımımız doğrultusunda, bugün gerçekleştirdiğimiz yatırımların yarının dünyasına katkı sunması için çalışıyoruz. COP31’de en üst düzey sponsorluk kategorisi olan ‘Master Partner’ olarak yer alıyoruz. Aynı zamanda COP31’in ‘Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji’ destekçisi olarak geleceğimize yön verecek iklim kararlarını teknoloji gücümüzle Antalya’dan tüm dünyaya taşıyacak olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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Başlıklar :teknolojiCOP31Türk Telekom
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Yeşil dönüşümün teknolojileri COP31'de
Arşiv.
Ebubekir Şahin
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