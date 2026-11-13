Aşırı dijital yüklenme için ebeveynlere uyarı: İnternet kullanımı takip edilmeli

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Kenan Altınsaat, okullardaki birinci dönem ara tatilinin öğrencilerce verimli ve faydalı geçirilebileceğini söyledi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Altınsaat, internetin hayatın önemli bir parçası haline geldiğini belirtti. Teknoloji devriminin içinde doğan çocukların çocukluklarını dijital dünyada geçirdiğini ifade eden Altınsaat, ekranlarla iç içe yaşayan ve internet üzerinden sosyalleşen çocukların hayatı farklı bir şekilde öğrendiğini kaydetti.

Altınsaat, çocukların sokak oyunları yerine ekran oyunlarıyla eğlendiğini de aktararak, bu durumun onların günlük yaşamındaki dijital etkileşimi artırdığını dile getirdi.

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Ebeveynlerin Dijital Sorumluluğu

Ebeveynlerin bu konularda daha sorumlu davranması gerektiğine dikkati çeken Altınsaat, çocukların dijital ortamlardaki güvenliği ve gelişiminin önemsenmesi gerektiğini vurguladı.

Altınsaat, ebeveynlerin izlemesi gereken yolu şöyle anlattı: "Ebeveynler, çocukların dijital ortamlarda güvenliğini ve gelişimini önemsemeli, onların 'faydalı, eğitici ve doğru' içeriklerle buluşmasına yardım etmelidir. Televizyon dahil bütün ekranlar ve internetle sağlıklı ve doğru ilişki kurabilmek için doğru dijital alışkanlıklar edinme konusunda çocuklara yol gösterilmeli, zaman sınırlamaları getirilerek internet kullanımında ölçülü olmaları sağlanmalıdır. Ebeveynler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatilinde çocuklarının internet kullanım alışkanlıklarını takip etmeli. Sağlıklı ve bilinçli internet kullanma alışkanlıkları, çocukların teknolojiden tamamen uzak durması anlamına gelmiyor. Teknoloji kullanımı konusunda gerçekçi ve net kurallar belirlemek, çocukların 'en fazla fayda ve en az zarar' ilkesi içinde kalmasını sağlar."

Tatilde çocukların dijital araçlara daha yoğun şekilde yöneleceğini belirten Altınsaat, "Aşırı dijital yüklenme, çocukların sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimine zarar verebilir. Ekranların, internetin, dijital oyunların ve sosyal medyanın kuşatması altındaki çocuklar, teknoloji kullanımı konusunda ancak 'besleyici, doğru, yararlı, gerektiği kadar ve gerektiği zaman teknoloji' ilkesiyle sağlıklı alışkanlıklar geliştirebilir" dedi.

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Çocukları sanal dünyada karşılaşabilecekleri kötü niyetli kişilerden, oyun görünümündeki tehlikeli akımlardan ve zararlı içeriklerden korumanın, iyi birer "dijital ebeveyn" olmanın en önemli yolu olduğunu ifade etti.

Dijital Oyunlar ve Bilgi Güvenliği

İnternet ve sosyal ağlarda çocukların video izleme, anlık mesajlaşma ve oyun oynama gibi çevrim içi alışkanlıklarının düzenli takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Altınsaat, dijital platformlarda oynanan çevrim içi oyunlarda zihinsel, kültürel ve sosyal gelişimi destekleyen eğitici oyunların tercih edilmesini istedi.

Dijital oyunların eğitim amacıyla kullanılmasının çocukların eğlenerek öğrenmesine imkan sağladığını belirten Altınsaat, savaş, ölüm, şiddet, kavga, cinsellik ve İslamofobi ögeleri içeren dijital oyunlardan uzak durulmasının önem taşıdığını söyledi.

Altınsaat, internette doğru bilgiye ulaşmak için bilgilerin farklı kaynaklardan alınması, eleştirel bakış açısı geliştirilmesi ve karşılaştırma yapılması gerektiğini aktardı. Bu kapsamda, "İnternette karşılaşılan her bilgi doğru ve güvenilir değil." diye konuştu.

İnternet ve sosyal medyada şüpheli linklere tıklanmaması, güvenilir olmayan mecralardan alışveriş yapılmaması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini dile getiren Altınsaat, bu ortamların gizlilik ve mahremiyet bilinciyle kullanılması gerektiğini kaydetti.

Mahremiyet ve Ekran Süresi

Çocukların mahremiyet algısının zayıf olduğunu belirten Altınsaat, kolayca aldatılmalarının nedenlerinden birinin internette hangi bilgileri paylaşacaklarını bilmemeleri olduğunu söyledi.

Altınsaat, ebeveynlere şu uyarılarda bulundu: "Onların kolayca aldatılmalarının en önemli nedeni, internette hangi bilgileri paylaşacaklarını bilmemeleridir. Çocuklara, internet ve sosyal ağlarda tanımadıkları kişilerden uzak durması gerektiği söylenmelidir. Çocukların ekran başında geçirecekleri zaman sınırlandırılmalıdır. Hangi zaman dilimlerinde, ne kadar süre geçirecekleri net olarak belirlenmeli ve bu bir kural olarak uygulanmalıdır. Süreli kullanımın çok önemli olmasının yanı sıra internet ve sosyal medya ortamının çocuk tarafından 'doğru ve etik' kullanımının da çok önemli olduğu ebeveynler tarafından anlatılmalı, takip edilmelidir."

Teknolojinin amaç ve oyuncak olarak değil, araç olarak kullanılması gerektiğini ifade eden Altınsaat, çocukların ekranın da etkisiyle daha hareketsiz bir yaşam sürdüğüne dikkati çekti.

Altınsaat, bu durumun yol açabileceği olumsuzluklara karşı fiziksel aktivitelerin çoğaltılabileceğini söyledi.

İnternetin Zararlı İçeriklerinden Korunma

Ebeveynlerin hem kendilerini hem de çocuklarını internetin zararlı içeriklerinden korumak için "http://www.guvenlinet.org.tr" adresinden ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Çocuklar Güvende Mobil Uygulaması" gibi mecralardan yararlanabileceğini anlattı.

Altınsaat, internette ve sosyal medyada karşılaşılan zararlı içeriklerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki Bilgi İhbar Merkezine "https://www.ihbarweb.org.tr" adresinden iletilebileceğini sözlerine ekledi.