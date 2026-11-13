MEB: Öğrenme Etkinlikleri Seti'nin 2'nci bölümü yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek, öğrenmelerini pekiştirmek ve kendi öğrenme süreçlerini takip etmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan etkinlikler, öğretmenlerin sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamalarını destekleyecek şekilde tasarlandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri ve süreç odaklı ölçme ve değerlendirme anlayışı esas alınarak hazırlanan set, 16 farklı derse yönelik toplam 3 bin 160 sayfalık materyalden oluşuyor. Sette, 1043 öğrenme çıktısı ve 3 bin 454 süreç bileşeni doğrultusunda hazırlanan 4 bin 448 soru yer alıyor.

ÖĞRENCİLER CEVAPLARINI KAREKODLARLA KONTROL EDEBİLECEK

Etkinliklerde yer alan karekodlar aracılığıyla cevap anahtarlarına ulaşabilecek öğrenciler, yanıtlarını kontrol ederek öğrenme eksikliklerini belirleyebilecek ve kendi gelişimlerini takip edebilecek. Öğretmenlerse materyallerden öğrencilerin öğrenme çıktılarına ulaşma düzeylerini izlemek, eksiklikleri tespit etmek ve sınıf içi ölçme ve değerlendirme süreçlerini desteklemek amacıyla yararlanabilecek. Üst düzey düşünme, eleştirel bakış ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan etkinliklerle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin süreç odaklı ölçme ve değerlendirme anlayışının sınıf içi uygulamalara yansıtılması ve öğrenci merkezli öğrenme ortamlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

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