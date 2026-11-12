Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sürdürülebilirlikte 900 sıra birden yükseldi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Impact Rankings 2026 sonuçlarında önemli bir başarı elde etti. Üniversite, genel sıralamada 601-800 bandına yükselirken dünya genelinde 1.603 üniversite arasında 691’inci, Türkiye'den sıralamaya giren üniversiteler arasında ise 30’uncu oldu. 2025 yılında 1501+ bandında bulunan üniversite, bir yıl içerisinde önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. Geçen yıl yalnızca 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı kapsamında değerlendirilen NÖHÜ, 2026 yılında 17 amacın tamamında sıralamaya girdi.

Üniversitenin en dikkat çekici başarısı SKA 15 kapsamındaki Karasal Yaşam kategorisinde görüldü. NÖHÜ bu alanda dünya genelinde 146’ncı, Türkiye’de ise 12’nci sırada yer aldı.

Sorumlu Üretim ve Tüketim kategorisinde 250’nci, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’da 341’inci, Açlığa Son’da 343’üncü, Sudaki Yaşam’da 349’uncu, Erişilebilir ve Temiz Enerji’de 354’üncü sıraya yerleşti. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar'da 499’uncu, İklim Eylemi’nde 507’nci, Temiz Su ve Sanitasyon’da 508’inci oldu. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, elde edilen başarının üniversitenin kararlı vizyonu ve sistematik çalışmalarının sonucu olduğunu belirterek 17 amacın tamamında değerlendirilmenin önemli bir dönüşüm göstergesi olduğunu ifade etti.

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ATIKTAN 1,5 MİLYON LİRALIK GELİR

Üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının ekonomik sonuçlarından biri de sıfır atık uygulamaları oldu. Atıklarını kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandıran NÖHÜ, açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen satışlardan yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde etti.

Bu kapsamda 100 tonun üzerinde kağıt, 30 ton plastik, 10 ton metal ve 15 ton camın yanı sıra kablo, akü ve tarımsal atıklar yeniden ekonomiye kazandırıldı. Plastik atıklar beş farklı türde ayrıştırılarak geri dönüşüm sürecine dahil edildi. Yeni devreye alınan Depozito İade Sistemi ile ambalaj atıklarından sağlanan çevresel ve ekonomik katkının artırılması bekleniyor. Floresan lambalar, toner kartuşları ve laboratuvar kaynaklı kimyasal atıklar gibi tehlikeli atıklar ise lisanslı firmalar aracılığıyla mevzuata uygun şekilde bertaraf ediliyor. Rektör Uslu, NÖHÜ'nün Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Çalışmaları kapsamında 11 pilot yükseköğretim kurumu arasında bulunduğunu belirtti. Atık yönetimi modelinin farklı üniversiteler tarafından örnek alındığını kaydeden Uslu, diğer kurumlara danışmanlık ve teknik destek sağladıklarını bildirdi.

COP31 İÇİN NİĞDE’DE SİMÜLASYON

NÖHÜ, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek hedefleri doğrultusunda COP31 Niğde Simülasyonu Programı'na da ev sahipliği yaptı. Programda su kaynaklarının korunması, yenilenebilir enerji, tarımsal üretim ve çevre yatırımları ele alındı. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'nun moderatörlüğünü üstlendiği panelde Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş değerlendirmelerde bulundu.

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Panelin ardından gerçekleştirilen çalıştayda iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çözüm önerileri tartışıldı. Akademisyenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan projeler katılımcılarla paylaşıldı. Programla gençlerin çözüm odaklı çalışmalara teşvik edilmesi ve sürdürülebilirlik alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlandı.

TARIMDA TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜME EĞİTİM DESTEĞİ

Üniversite, sürdürülebilirlik çalışmalarını tarım ve hayvancılık alanındaki eğitim yatırımlarıyla da destekliyor. Bor Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Tarım Makineleri programıyla modern tarımın ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personelin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında öğrencilerin tarımsal makinelerin tasarımı, üretimi, bakımı ve işletilmesi konularında uzmanlaşması planlanıyor. Teorik bilgilerin uygulamalı eğitimle destekleneceği program, tarım sektörünün kalifiye eleman ihtiyacına katkı sağlayacak. Rektör Uslu, üniversitenin amacının yalnızca teorik bilgi sunmak olmadığını, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen nitelikli teknikerler yetiştirerek tarımda teknolojik dönüşüme katkı sağlamak olduğunu belirtti.

HAYVANCILIKTA BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ

NÖHÜ'nün tarım ve hayvancılık alanındaki akademik çalışmaları kapsamında 19. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi de düzenlendi. “Akıl ve Bilimin Işığında Sürdürülebilir Hayvancılık” temasıyla iki gün süren kongrede akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler bir araya geldi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde hayvancılık sektöründeki güncel gelişmeler değerlendirildi. İkinci gün ise üç ayrı salonda eş zamanlı sunumlar yapılarak bilimsel bildiriler paylaşıldı. Kongre, başarılı çalışmalara verilen ödüller ve gala programıyla tamamlandı. Rektör Uslu, Niğde'nin tarım ve hayvancılık açısından stratejik konumuna dikkati çekerek Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi arazisinin 30 dekardan 2 bin dekara çıkarıldığını bildirdi. Üniversitenin bilimsel tarım uygulamalarıyla çiftçilere destek verdiğini ve Tarım Konseyi çalışmalarıyla bölgenin katma değerli ürünlerinin tanıtımına katkı sağladığını ifade etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Uluslararası sıralamadaki yükselişini çevresel uygulamalar, ekonomik kazanımlar, bilimsel araştırmalar ve eğitim yatırımlarıyla destekleyen NÖHÜ, sürdürülebilirliği kampüs yönetiminden bölgesel tarımsal kalkınmaya uzanan geniş bir alanda ele alıyor. Üniversite, bu çalışmalarla hem akademik görünürlüğünü artırmayı hem de çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sunmayı hedefliyor.