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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde görev almak isteyen adaylar için farklı uzmanlık alanlarında kariyer fırsatları bulunuyor.

Teşkilatın başvuruya açık meslek gruplarında aranan koşullar pozisyona göre değişirken, bazı kadrolarda yabancı dil puanı, bazılarında ise teknik deneyim ve fiziksel yeterlilik öne çıkıyor.

MİT'te 8 farklı meslek grubu için başvuru

Adayların elektronik ortamda özgeçmişlerini iletmeden önce başvuracakları pozisyonun özel şartlarını incelemesi gerekiyor.

MİT bünyesinde başvuruya açık meslek grupları arasında istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, koruma ve emniyet memuru, tekniker, İHA sistemleri pilotu, havacılık teknisyeni ve doktor kadroları yer alıyor.

İstihbarat uzmanı mühendis ve dil uzmanı olma şartları

İstihbarat uzmanlığı için adayların 35 yaşını doldurmamış olması, en az dört yıllık örgün lisans mezunu olması ve yabancı dil yeterliliğini belgelemesi gerekiyor.

İngilizce, Fransızca veya Almanca için son beş yılda alınmış en az 70 YDS puanı şartı aranıyor.

Mühendis kadrosunda 34 yaş sınırı uygulanırken, adayların ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olması ve İngilizce YDS’den en az 60 puan alması isteniyor.

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Dil uzmanlığına başvuracak adaylar için yaş sınırı 40 olarak belirtilirken, yabancı dil puanı ve mezuniyet koşulları başvurulan dile göre değişiyor.

İngilizce için en az 90 YDS puanı şartı bulunuyor.

Koruma ve emniyet memurluğunda fiziksel yeterlilik şartı

Koruma ve emniyet memurluğunda yaş, eğitim ve fiziksel yeterlilik kriterleri öne çıkıyor.

Erkek adaylarda ön lisans mezunları için 26, lisans mezunları için 29 yaş sınırı uygulanıyor.

Boy şartı erkek adaylarda en az 1,75 metre, kadın adaylarda ise en az 1,63 metre olarak belirtiliyor. Kadın adaylar için 29 yaş sınırı ve spor bilimleri alanında mezuniyet koşulu aranıyor.

Tekniker ve İHA pilotluğu için aranan koşullar

Tekniker adaylarının 34 yaşını doldurmamış, ilgili ön lisans programlarından mezun ve alanında en az dört yıllık deneyime sahip olması gerekiyor.

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İHA sistemleri pilotluğu için ilgili mühendislik bölümlerinden mezuniyet, 34 yaş sınırı ve fiziksel yeterlilik koşulları aranıyor.

Havacılık teknisyeni ve doktor kadrolarında deneyim öne çıkıyor

Havacılık teknisyenliği başvurularında ilgili teknik eğitim, havacılık bakım alanında en az beş yıllık deneyim ve SHGM onaylı B1 ve/veya B2 lisansı isteniyor.

Doktor kadrosunda ise tıp eğitimi, uzmanlık ve başvurulan branşa ilişkin mesleki yeterlilikler değerlendiriliyor.

MİT başvurusu nasıl yapılır?

Başvuruların, MİT’in resmi kariyer sistemi üzerinden elektronik özgeçmiş formu doldurularak yapılması gerekiyor.

Adayların, başvuru yapmadan önce ilgili meslek grubuna ait özel şartları kontrol etmesi ve bilgilerini eksiksiz şekilde beyan etmesi önem taşıyor.

KPSS şartı yok ancak değerlendirme süreci var

KPSS şartının bulunmaması, başvurunun otomatik olarak işe alımla sonuçlanacağı anlamına gelmiyor.

Adaylar; eğitim geçmişi, mesleki yeterlilik, yabancı dil bilgisi, sağlık koşulları ve güvenlik değerlendirmeleri gibi aşamalardan geçiriliyor.

Teşkilatın ihtiyaçları doğrultusunda uygun bulunan adaylar işe alım sürecinde ilerleyebiliyor.

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