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YÖK duyurdu: Dijital Üniversite Platformu’nda ek süre ve ek kontenjan! Yeni kabul dönemi başlıyor

23:46, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Dijital Üniversite Platformu

Dijital Üniversite Platformu’nda ücretsiz çevrim içi eğitimler için ek süre ve ek kontenjan imkânı sunuluyor. YÖK’ün duyurduğu yeni kabul döneminde kesin kaydını tamamlayamayanlara ek süre tanınırken yedek adaylara e-posta ve SMS ile bildirim yapılacak. Peki, 18 yaş ve üzerindeki kişilere açık olan programa kimler katılabilir, yaklaşık 24 haftalık eğitim süreci nasıl ilerleyecek ve katılım ile başarı belgesi hangi koşullarda verilecek?

Dijital Üniversite Platformu’nda yoğun talep üzerine kesin kayıt için ek süre tanınırken ek kontenjan açılıyor. Yedek listedeki adaylara kabul bildirimleri e-posta ve SMS yoluyla gönderilecek.

Yeni kabul döneminde adayları neler bekliyor?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Dijital Üniversite Platformu’nda yoğun talep nedeniyle yeni bir kabul döneminin başlayacağını duyurdu. Kesin kaydını tamamlayamayan adaylara ek süre verilirken daha fazla kişinin eğitimlere katılabilmesi için ek kontenjan açılıyor.

Yedek listedeki adaylara kabul bilgilendirmeleri, açıklamada belirtilen takvime göre yarından itibaren e-posta ve SMS yoluyla iletilmeye başlanacak. YÖK, adayların e-postalarındaki spam ve gereksiz klasörlerini de kontrol etmelerini istedi.

Dijital Üniversite Platformu’na kimler katılabilir?

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu program, 18 yaş ve üzerindeki kişilere açık. Başvuru için ön koşul bulunmuyor ancak kontenjan sınırlı tutuluyor.

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademik personel ve bağımsız araştırmacılar programa katılabiliyor. Kamu, sivil toplum ve özel sektörde veri analizi, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışan veya bu alanlarda kendini geliştirmek isteyen kişiler de katılım sağlayabiliyor.

Eğitimler yaklaşık 24 hafta sürecek

Program, çevrim içi derslerin yanı sıra kısa sınavlar ve devam takibiyle yürütülüyor. Eğitim süreci ve belge koşulları şöyle:

- Program iki dönemden oluşuyor ve yaklaşık 24 hafta sürüyor.

- Katılımcılar en fazla iki modül seçebiliyor.

- Her dönem iki telafisiz ve üç telafili devamsızlık hakkı bulunuyor.

- Devamsızlık sınırını aşmadan eğitimlere devam edenlere katılım belgesi veriliyor.

- Kısa sınav ortalaması 50 ve üzeri olanlar başarı belgesi almaya hak kazanıyor.

Beş üniversitenin katkısıyla yürütülüyor

Dijital Üniversite Platformu, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile Yıldız Teknik Üniversitesinin koordinasyonunda yürütülüyor. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi de platforma katkı sunuyor.

Yeni kabul döneminde ek sürenin bitiş tarihi ve açılacak ek kontenjanın sayısı açıklamada belirtilmedi.

Başlıklar :yökyükseköğretim kuruludijital üniversite platformuücretsiz online eğitim
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YÖK duyurdu: Dijital Üniversite Platformu’nda ek süre ve ek kontenjan! Yeni kabul dönemi başlıyor
Dijital Üniversite Platformu
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