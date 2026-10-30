Binlerce aday bekliyordu: 2027 LGS sınav tarihi belli oldu
14:06, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 14:57, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Yayımlanan takvimde 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın tarihi açıklandı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav,
13 Haziran 2027 Pazar günügerçekleştirilecek.
8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.
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