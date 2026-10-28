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Bilal Erdoğan: Kendi toprağından beslenen bir nesil yetiştiriyoruz
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10:10, 28/10/2026, Çarşamba

Bilal Erdoğan: Kendi toprağından beslenen bir nesil yetiştiriyoruz

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) iş birliğiyle düzenlenen ‘Köklerden Geleceğe: Çocuk Edebiyatında Yeniden Yazım Hikaye Yarışması’ ödül töreninde konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, kadim kültür ve kimliğin korunmasına dikkat çekti. Erdoğan, "21’inci yüzyılın çocuklarına o geçmişte ecdadımızın yaşadığı ruhu bugünün şartlarında aktarmak, o ruhu bugünün çocuklarının kabul edeceği şekilde ambalajlamak durumundayız" dedi.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı’na (YETEV) bağlı YETEV Türk Müziği İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Köklerden Geleceğe: Çocuk Edebiyatında Yeniden Yazım Hikaye Yarışması’ Ödül Töreni, YETEV Türk Müziği İlkokulu Konser Salonu’nda büyük bir katılımla düzenlendi.

Törene YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ve YETEV Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş’ün yanı sıra çok sayıda akademisyen, eğitmen ve öğrenci katıldı.

KÖKLÜ EĞİTİM GELENEĞİNE VURGU

Programda konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, YETEV’in 15 yıllık eğitim birikiminin mücessem bir hali olduğunu ifade ederek köklü eğitim geleneğine vurgu yaptı. İlim Yayma Cemiyeti’nin 75’inci yılını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir neslin yetişmesi derdiyle yola çıktık. 1951 yılında İlim Yayma Cemiyeti'ni kuranlar Türkiye'de bir kültürün, bir kimliğin yaşatılması için adım atmışlar. İlim Yayma Vakfı'nı kuranlar 'Güzel insan yetiştirmek için' demişler, ilmin yayılmasını kendilerine hedef almışlar. YETEV de aslında o zincirin son halkalarından bir tanesi. Her bir çocuğumuz kendi toprağından beslenerek büyüsün, dalları böylesine uzaklara ulaşsın arzusuyla yürümeye devam ediyoruz. 500'ün üzerinde öğretmenimizle bu derdi yaşamaya çalışıyoruz."

"TÜRK MÜZİĞİNE DEHALAR KAZANDIRMA DERDİNDEYİZ"

YETEV Türk Müziği İlkokulu ile 9 yıldır önemli bir misyonu sürdürdüklerini belirten Bilal Erdoğan, Kasımpaşa'daki Kandıralı Mustafa Güzel Sanatlar Lisesi’ndeki gençleri de desteklediklerini ifade etti. Çocuklara yönelik kültürel içeriklerin zenginleşmesi için bu tür yarışmaları fonladıklarını belirten Erdoğan, "Çocuk şarkıları beste yarışması ve enstrüman yapım yarışmasından sonra şimdi de yeniden yazım esasıyla bir hikaye yarışmasını destekledik" dedi.

21'İNCİ YÜZYILA DAMGA VURACAK NESİL

21’inci yüzyıl nesline kadim değerleri ulaştırmanın metodolojisine değinen Bilal Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"21’inci yüzyılın çocuklarına aynı ruhu, o geçmişte ecdadımızın yaşadığı, yaşattığı ruhu bugünün şartlarında bir şekilde aktarmak, tercüme etmek durumundayız. O ruhu bugünün çocuklarının kabul edeceği şekilde ambalajlamak durumundayız. Onun için çocuklarımıza yönelik yeni nesil içeriklerin hazırlanmasının destekçisi olmaya devam edeceğiz. İnşallah 21’inci yüzyıla damgasını vuracak nesil, işte bu yeni metinler ve o metinlerin oluşturduğu içeriklerle yetişecekler."
Başlıklar :Bilal ErdoğanİstanbulYETEV
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