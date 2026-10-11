İçişleri Bakanı Çiftçi: Şefkat Kalkanı projemizi önümüzdeki günlerde yürürlüğe koyacağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KON TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, okullarda yaşanan olayların ardından eğitim ortamlarının güvenliğine yönelik yürütülecek çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Şefkat Kalkanı projesi ile uyuşturucuya yönelime karşı annelere eğitimler verilecek, çocukların bireysel radikalleşmesine karşı annelere bilgilendirme yapılacak. Şefkat Kalkanı projesinin ilerleyen günlerde duyurulacağını açıklayan Bakan Çiftçi, çocuğun evde takibi için anneler görev düştüğünü belirtti. Bakan Çiftçi, ‘’İlerleyen günlerde Şefkat Kalkanı isimli bir projemiz var. Bunu açıklayacağız. Bir çocuktaki değişikliği en önce annesi fark eder.” dedi.

Bakan Çiftçi, Şefkat Kalkanı Projesi’ni hayata geçireceklerini belirterek, “İlerleyen günlerde Şefkat Kalkanı isimli bir projemiz var. Bunu açıklayacağız. En İyi Narkotik Polisi Anne diye bizim İçişleri Bakanlığımızın geçmişte uygulamaya koyduğu bir proje vardı. Çünkü bir çocuktaki değişikliği en önce annesi fark eder.” dedi.

Ailelerin çocuklarının davranışlarını yakından takip etmesinin önemine dikkati çeken Bakan Çiftçi, “Eve geldiği zaman çocuğun hal ve hareketlerinden yani herhangi bir rahatsızlığı var mı, hastalığı var mı, çocuk normal davranışlar sergiliyor mu? Anne bunu bilir. İşte buna benzer Şefkat Kalkanı diye bir projemiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu projemizi de yürürlüğe koyacağız.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARINI TAKİP ETMEK AİLELERİN GÖREVİ

Aileler mutlak suretle çocuklarını takip etmeleri gerektiğini ifade eden Bakan Çiftçi, “Çocuk odasında ne yapıyor, hangi sitelere giriyor, hangi oyunları oynuyor? Çocukta herhangi bir davranış değişikliği var mı? Onu gözlemlemeliler. Bir de okula gönderirken acaba çocuk okula gidiyor mu? Okuldan çıktıktan sonra kimlerle görüşüyor, kimlerle farklı yerlere gidiyor, oyun salonlarına ya da internet kafelere gidiyor mu? Gitmemesi gereken yerlere gidiyor mu? Bunları takip etmek ailelerin görevi.” ifadelerini kullandı.

ŞEFKAT ELİ PROJESİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığınca, okullarda yaşanan saldırıların önlenmesine yönelik hayata geçirilmesi planlanan "Şefkat Kalkanı" projesiyle, çocukların davranışlarındaki değişikliklerin aileler tarafından erken fark edilmesi ve olası risklere karşı önlem alınması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, annelere çocukların uyuşturucuya yönelme riskine karşı da eğitim verilecek, bireysel radikalleşme belirtilerinin tespit edilmesi ve bu süreçte izlenmesi gereken yollar konusunda bilgilendirme yapılacak.