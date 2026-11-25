Üsküdar'da freni boşalan tır gecekondunun bahçe duvarına çarptı

İstanbul Üsküdar'da park halindeki 43 FY 900 plakalı kiremit yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle freninin boşalması sonucu hareket ederek bir gecekondunun bahçe duvarına çarptı. Duvarı yıkarak bahçeye giren tırın ön kısmında hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, kazada yaralanan olmadı. Tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.