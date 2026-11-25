Alman devlet televizyonu ZDF’de yayınlanan görüntülerle gündeme gelen Dalton çetesine yönelik İstanbul polisi tarafından geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. ZDF muhabiri Thomas Heise’nin 23 Kasım’da paylaştığı görüntülerde örgüt üyelerinin silahlarla gövde gösterisi yapmasının ardından ekipler kısa sürede harekete geçti.
48 SAAT İÇİNDE ŞAFAK BASKINI DÜZENLENDİ
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri düğmeye bastı. Bugün sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonunda, söz konusu görüntülerde yer alan ve suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
MERMİ VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca mermileri bulundu. Ekipler ayrıca yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayara da el koydu. Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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