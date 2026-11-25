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Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası büyük paniğe yol açtı. Kaza, ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Aksoy Kavşağı istikametinden Eski Emniyet Kavşağı yönüne doğru ilerleyen Yusuf A. yönetimindeki 42 JK 666 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir anda kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan pikap, ilk olarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Hızını alamayarak refüjü aşan ve karşı şeride geçen araç, bu sırada karşı yönden gelmekte olan M.Ö. idaresindeki 45 SA 4482 plakalı otomobile çarptı. Savrulan pikap, daha sonra cadde üzerindeki bir iş yerinin önünde park halinde duran 5 motosiklete çarparak durabildi.

Kazada pikap sürücüsü Y.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.A.C. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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