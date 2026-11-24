Trabzon'da öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle altyapı ve ulaşımda aksamalar yaşanırken 1 No'lu Beşirli Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı çöktü.
5 ARAÇ TOPRAK VE KAYALARIN ALTINDA KALDI
Sağanağın ardından büyük bir gürültüyle yıkılan istinat duvarı, beraberinde toprak ve kaya parçalarını da sürükledi
Duvarın bulunduğu alanda park halindeki 5 araç, üzerlerine devrilen toprak ve kayaların altında kaldı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi
ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan olay, sitenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde istinat duvarının aniden çöktüğü, toprak ve kaya parçalarının park halindeki araçların üzerine devrildiği anlar yer aldı.
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