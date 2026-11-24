6 Şubat depremlerinin merkez üssü konumundaki Kahramanmaraş’ta konut ve iş yerlerinin yanı sıra eğitim altyapısında da ağır hasar meydana gelmiş, kent genelinde 366 okul ve yaklaşık 1666 derslik kullanılamaz hale gelmişti. Afetin hemen ardından öğrencilerin sağlam okullara nakledilmesiyle eğitim kesintisiz sürdürülürken, yıkılan okulların yerine yenilerinin inşa edilmesi için hızla harekete geçildi. Aradan geçen yaklaşık 4 yıllık süreçte tamamlanan depreme dayanıklı yeni eğitim kurumları sayesinde kentteki okul ve derslik sayısı deprem öncesinin üzerine çıktı.

VALİ ÜNLÜER: DEPREM ÖNCESİ DURUMU GEÇMİŞ DURUMDAYIZ

İl genelinde hayata geçirilen eğitim yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, hem yıkılan okulların yerinde yeniden yapıldığını hem de yeni yerleşim alanlarında modern okullar inşa edildiğini vurguladı.

Mevcut rakamları kamuoyuyla paylaşan Vali Ünlüer, şu değerlendirmede bulundu:

"6 Şubat depremlerinde ilimiz eğitim alanında da ciddi hasarlara yol açtı. Yaklaşık 1666 dersliğimiz kullanılamaz hale geldi. Bazı okullarımız da orta hasardan dolayı kullanılamaz hale geldi. Biz depremden hemen sonra yıkılan okullarımızı yerinde yapmak ve bir kısım okullarımızı da yeni yerleşim alanında yapmak üzere projeler yaptık. Rakamlara baktığımız takdirde 2023 yılında deprem öncesi 1073 okulumuz ve 10 bin 347 de dersliğimiz vardı. Bugün itibarıyla baktığımız zaman 1116 okulumuz, 10 bin 467 de dersliğimiz var. Dolayısıyla hemen hemen şu anda bile deprem öncesi durumu geçmiş durumdayız."

TEKLİ EĞİTİME GEÇİŞ İÇİN 2027 HEDEFİ

Devam eden yatırımların tamamlanmasıyla eğitim altyapısında çok daha güçlü bir seviyeye ulaşılacağını ifade eden Vali Ünlüer, kısa ve orta vadeli hedeflerini şöyle anlattı:

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"Ancak biz bununla da bırakmadık. İlimizin ihtiyaç duyduğu eğitim kurumlarının sınıf sayısını daha iyi hale getirmek, orta ve kısa vadede ilimizdeki bu sorunu çözmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 109 proje ve 1858 dersliğimizin de şu anda yapımı devam ediyor. Bunlar tamamlandığı zaman ilimizdeki derslik sayısını deprem öncesine göre yüzde 20 artırmış olacağız. Bu da yaklaşık 12 bin 325 dersliğe ulaşmış olacağız. Bu da ilimiz için eğitim altyapısının çok ciddi oranda iyileştirilmesi anlamına gelecek. Tekli eğitime geçmiş olacağız. Ve mahallelerimizde de daha çok ilkokul öğrencilerimizin evlerinden rahat ulaşabilecekleri şekilde daha küçük ilkokullar yapmış olacağız. İnşallah 2027 eğitim öğretim yılına da yetiştirmeyi planlıyoruz."

HAYIRSEVERLERDEN 128 DERSLİK DESTEĞİ

Kamu yatırımlarının yanında hayırseverlerin de kentin eğitim seferberliğine önemli katkı sunduğunu belirten Vali Mükerrem Ünlüer, bugüne kadar 10 hayırsever ile protokol imzalandığını bildirdi. Protokol kapsamındaki 9 okulun tamamlandığını, birinin ise inşaatının sürdüğünü kaydeden Ünlüer, bu iş birlikleri sayesinde kente 128 derslik kazandırıldığını belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.