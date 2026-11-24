6 Şubat depremlerinin merkez üssü konumundaki Kahramanmaraş’ta konut ve iş yerlerinin yanı sıra eğitim altyapısında da ağır hasar meydana gelmiş, kent genelinde 366 okul ve yaklaşık 1666 derslik kullanılamaz hale gelmişti. Afetin hemen ardından öğrencilerin sağlam okullara nakledilmesiyle eğitim kesintisiz sürdürülürken, yıkılan okulların yerine yenilerinin inşa edilmesi için hızla harekete geçildi. Aradan geçen yaklaşık 4 yıllık süreçte tamamlanan depreme dayanıklı yeni eğitim kurumları sayesinde kentteki okul ve derslik sayısı deprem öncesinin üzerine çıktı.
VALİ ÜNLÜER: DEPREM ÖNCESİ DURUMU GEÇMİŞ DURUMDAYIZ
İl genelinde hayata geçirilen eğitim yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, hem yıkılan okulların yerinde yeniden yapıldığını hem de yeni yerleşim alanlarında modern okullar inşa edildiğini vurguladı.
Mevcut rakamları kamuoyuyla paylaşan Vali Ünlüer, şu değerlendirmede bulundu:
TEKLİ EĞİTİME GEÇİŞ İÇİN 2027 HEDEFİ
Devam eden yatırımların tamamlanmasıyla eğitim altyapısında çok daha güçlü bir seviyeye ulaşılacağını ifade eden Vali Ünlüer, kısa ve orta vadeli hedeflerini şöyle anlattı:
HAYIRSEVERLERDEN 128 DERSLİK DESTEĞİ
Kamu yatırımlarının yanında hayırseverlerin de kentin eğitim seferberliğine önemli katkı sunduğunu belirten Vali Mükerrem Ünlüer, bugüne kadar 10 hayırsever ile protokol imzalandığını bildirdi. Protokol kapsamındaki 9 okulun tamamlandığını, birinin ise inşaatının sürdüğünü kaydeden Ünlüer, bu iş birlikleri sayesinde kente 128 derslik kazandırıldığını belirterek destek veren hayırseverlere teşekkür etti.
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