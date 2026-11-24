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Balıkesir’in Havran ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış, ilçe genelinde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışla birlikte ilçedeki yamaçlardan koparak kara yoluna sürüklenen toprak ve kaya parçaları, trafikte seyreden sürücülere zor anlar yaşattı. İhbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, güvenlik tedbirleri alarak kara yolundaki ulaşımı bir süre kontrollü olarak sağladı.

Yağışın yol açtığı en büyük hasar ise Hamambaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Havran Çayı kenarında yer alan istinat duvarının önündeki asfalt zemin, aşırı yağmur sularının alt zemini yumuşatması neticesinde büyük bir gürültüyle çöktü.

4 ARAÇ DEV ÇUKURA DEVRİLDİ, EKİPLER SEFERBER OLDU

Çökme anında yol kenarında park halinde bulunan 3 kamyon ile 1 kamyonet, zeminde açılan derin çukura devrildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda belediye, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Ekipler, yeni bir çökme ihtimaline ve olası tehlikelere karşı mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken bölgedeki çalışmalarını sürdürdü.