Van'da sağanak baskını: Evler sular altında kaldı

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı binaların bodrum katlarını su bastı. Evlerdeki eşya ve mobilyalar kullanılamaz hale gelirken ekipler su tahliye çalışması başlattı. Evi ikinci kez su altında kalan bir vatandaş ise yetkililerden zararının karşılanmasını ve soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.