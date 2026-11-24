İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, ters yöne girmeye çalıştığı iddia edilen otomobille ambulansın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Tevfikbey Mahallesi Şehit Önder Balkaya Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi.
AMBULANSLA ÇARPIŞIP PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI
26 AOV 658 plakalı otomobil, ters yöne girmeye çalıştığı sırada vakaya giden ambulansla çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarparak durabildi.
4 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobildeki 3 kişi ve ambulans şoförü, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin ambulansla çarpıştığı ve ardından park halindeki başka bir araca savrulduğu anlar yer aldı.
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