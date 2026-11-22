Rize’de kırmızı akan dere alarm verdirdi: Kontrolsüz deşarj yapan tesise ceza yağdı
Rize merkezdeki Değirmendere Deresi'nin kırmızı renkte aktığına ilişkin görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, dron destekli incelemeyle dereye kontrolsüz deşarj yapan tesisi tespit etti. Rize Valiliği, ilgili işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığını, alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre ilave cezai işlemlerin de devreye alınacağını açıkladı.
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