Duvarlara aşk şiirleri yazan kiracı ilk kez konuştu: Tavana yazamadım tavanlar kaldı

İstanbul Büyükçekmece'de tahliye edildiği evin duvarlarına, camlarına ve eşyalarına şiirler yazdığı ortaya çıkan kiracı Abdullah Gönen, yaşanan olayla ilgili ilk kez konuştu. Kentsel dönüşüm nedeniyle iş yerini kaybettiğini ve zor bir süreçten geçtiğini anlatan Gönen, "Uyurken bunlar oldu, bir uyandım herkes beni arıyor" ifadelerini kullandı.