Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir açılış programında gündeme ilişkin kendisine yöneltilen soruyu yanıtsız bıraktı. Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesiyle ilgili sorulan soruya herhangi bir yorum yapmadı.
Park açılışı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan ve basın mensuplarının ilgisiyle karşılaşan Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararına dair değerlendirmede bulunmaktan kaçındı.
Konuyla ilgili görüşü sorulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tartışmalara girmeyerek yalnızca "Biz buraya park açılışına geldik" demekle yetindi. Yavaş'ın bu kısa yanıtı dikkat çekti.
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