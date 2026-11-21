TPAO, 2027 akaryakıt ihtiyacı için 129 milyon 800 bin litrelik ihale yapacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sondaj ve sismik araştırma gemileri ile Osman Gazi Yüzer Üretim Tesisi'nin 2027'de akaryakıt ihtiyacına yönelik toplam 129 milyon 800 bin litre akaryakıt alımı için ihale düzenleyecek.