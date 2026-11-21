Akaryakıtta indirim rüzgarı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde motorine yapılan indirimin ardından bu kez benzinin litre fiyatında 2 lira 95 kuruşluk düşüş yaşandı. Gece yarısından itibaren pompaya yansıyan yeni fiyatlarla birlikte araç sahipleri il il güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı.
Araç sahipleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir indirim ya da zam olup olmadığını yakından takip ediyor.
Küresel petrol piyasalarında yaşanan gerileme akaryakıt tabelalarına da yansıdı. Benzin fiyatlarında sürücüleri sevindirecek bir gelişme yaşandı.
BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren 2,95 TL indirim yapıldı.
BENZİN NE KADAR OLACAK?
Benzin; İstanbul'da 68,35 liraya, Ankara'da 69,25 liraya, İzmir'de 69,55 liraya, doğu illerinde ise 70,75 liraya geriledi.
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