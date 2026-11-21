Şirket, temiz enerji stratejisiyle 2026'nın üçüncü çeyreğinde Ankara'da 16,3 megavat kapasiteli yeni güneş enerjisi santralini devreye aldı. Böylece şirketin toplam kurulu saha tipi güneş enerjisi kapasitesi 175,4 megavata ulaştı. Bu kapasitenin 90,8 megavatlık bölümü aktif olarak üretim yapıyor. Rüzgar santraliyle Turkcell'in toplam aktif yenilenebilir enerji kapasitesi ise 115,5 megavata çıktı. Şirketin 7 ilde 10 saha tipi güneş enerjisi projesi bulunuyor. Öte yandan yapay zeka tabanlı sistemlerle şebeke trafiğini analiz ederek talebin azaldığı dönemlerde kapasiteyi ihtiyaca göre ayarlayan Turkcell, bu sayede gereksiz enerji tüketimini azaltıyor. Grup genelinde 2025'te birim veri trafiği başına enerji tüketimi yaklaşık yüzde 23, toplam enerji tüketimi ise yüzde 7,3 geriledi. Turkcell, şebeke optimizasyonu ve ekipman dönüşümüyle 25,31 gigavatsaat enerji tasarrufu sağladı.

2030 HEDEFLERİNE ŞİMDİDEN ULAŞTI

Türkiye'nin COP31 Başkanlığı öncülüğünde ortaya konan "35'te 35" küresel elektrifikasyon hedefini de değerli bulduklarını belirten Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, "Elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılmasını öngören bu hedefe ulaşmada temiz enerji yatırımlarının, enerji verimliliğinin ve akıllı dijital altyapıların birlikte geliştirilmesi kritik önem taşıyor" değerlendirmesini yaptı. Kalyon, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan 2030 yılı emisyon azaltım hedefleri kapsamında, 2020 baz yılına göre Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 50,47, Kapsam 3 emisyonlarını ise yüzde 25 azaltma hedeflerine 2030'u beklemeden ulaştıklarını ifade ederek, "Sürdürülebilirliği büyüme ve rekabet stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, 2050 net sıfır hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

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